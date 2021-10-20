Хлоя Севиньи создала коллекцию домашнего декора для Zara Home. Вы захотите купить все (фото)

Голливудская актриса Хлоя Севиньи создала коллекцию домашнего декора для Zara Home. Капсула вышла под названием "Последняя линия".
В капсулу вошли вазы как будто с необработанными формами, каменные кувшины с грубой текстурой, настольные лампы оформлены в неподвластных времени оттенках красного и синего, минималистские креслами из орехового дерева, тарелки приглушенных тонов, изящные хрустальные бокалы и классические керамические изделия.
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Также в коллекцию вошли и льняной текстиль, свечи, подсвечники, диффузоры и зеркала.
В поддержку запуска в продажу новой коллекции Zara выпустили рекламную кампанию с Севиньи в главной роли. Над видео работал известный французский режиссер Фабьен Барон. Сами съемки проходили в старинном доме в Португалии, созданном архитектором Жозе Маркесом да Силва.
5-минутный ролик получился достаточно мрачным и мистическим. Хлоя Севиньи приезжает в старинный особняк, где проводит время одна. В какой-то момент актриса начинает вести разговор как будто с невидимыми людьми.
В конце видео становится понятно, что Севиньи читала сценарий и репетировала роль.
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