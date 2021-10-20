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Хлоя Севиньи создала коллекцию домашнего декора для Zara Home. Вы захотите купить все (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
20 октября, 14:34
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Специально к запуску коллекции предметов декора и интерьера, Zara сняли видео рекламной кампании с Севиньи в главной роли. Съемки проходили в Португалии
Коллекция Хлои Севиньи для Zara Home
Коллекция Хлои Севиньи для Zara Home / Фото: zara.com

Голливудская актриса Хлоя Севиньи создала коллекцию домашнего декора для Zara Home. Капсула вышла под названием "Последняя линия".

В капсулу вошли вазы как будто с необработанными формами, каменные кувшины с грубой текстурой, настольные лампы оформлены в неподвластных времени оттенках красного и синего, минималистские креслами из орехового дерева, тарелки приглушенных тонов, изящные хрустальные бокалы и классические керамические изделия.

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Коллекция Хлои Севиньи для Zara Home
Коллекция Хлои Севиньи для Zara Home / Фото: zara.com

Также в коллекцию вошли и льняной текстиль, свечи, подсвечники, диффузоры и зеркала.

Коллекция Хлои Севиньи для Zara Home
Коллекция Хлои Севиньи для Zara Home / Фото: zara.com

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Коллекция Хлои Севиньи для Zara Home
Коллекция Хлои Севиньи для Zara Home / Фото: zara.com

Коллекция Хлои Севиньи для Zara Home
Коллекция Хлои Севиньи для Zara Home / Фото: zara.com

Коллекция Хлои Севиньи для Zara Home
Коллекция Хлои Севиньи для Zara Home / Фото: zara.com

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Коллекция Хлои Севиньи для Zara Home
Коллекция Хлои Севиньи для Zara Home / Фото: zara.com

Коллекция Хлои Севиньи для Zara Home
Коллекция Хлои Севиньи для Zara Home / Фото: zara.com

В поддержку запуска в продажу новой коллекции Zara выпустили рекламную кампанию с Севиньи в главной роли. Над видео работал известный французский режиссер Фабьен Барон. Сами съемки проходили в старинном доме в Португалии, созданном архитектором Жозе Маркесом да Силва.

5-минутный ролик получился достаточно мрачным и мистическим. Хлоя Севиньи приезжает в старинный особняк, где проводит время одна. В какой-то момент актриса начинает вести разговор как будто с невидимыми людьми.

В конце видео становится понятно, что Севиньи читала сценарий и репетировала роль.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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