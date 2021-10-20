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Хлоя Севіньї створила колекцію домашнього декору для Zara Home. Ви захочете купити все (фото, відео)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
20 жовтня, 14:34
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Спеціально до запуску колекції предметів декору та інтер'єру, Zara зняли відео рекламної кампанії з Севіньї в головній ролі. Зйомки проходили в Португалії
Колекція Хлої Севіньї для Zara Home
Колекція Хлої Севіньї для Zara Home / Фото: zara.com

Голлівудська актриса Хлоя Севіньї створила колекцію домашнього декору для Zara Home. Капсула вийшла під назвою "Остання лінія".

У капсулу увійшли вази ніби з необробленими формами, кам'яні глечики з грубою текстурою, настільні лампи оформлені в непідвладних часу відтінках червоного і синього, мінімалістські крісла з горіхового дерева, тарілки приглушених тонів, витончені кришталеві келихи і класичні керамічні вироби.

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Також в колекцію увійшли і лляні тканини, свічки, підсвічники, дифузори і дзеркала.

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На підтримку запуску в продаж нової колекції Zara випустили рекламну кампанію з Севіньї в головній ролі. Над відео працював відомий французький режисер Фаб'єн Барон. Самі зйомки проходили в старовинному будинку в Португалії, створеному архітектором Жозе Маркесом да Сілва.

5-хвилинний ролик вийшов досить похмурим і містичним. Хлоя Севіньї приїжджає в старовинний особняк, де проводить час одна. У якийсь момент актриса починає вести розмову ніби з невидимими людьми.

В кінці відео стає зрозуміло, що Севіньї читала сценарій і репетирувала роль.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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