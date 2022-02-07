Украинский бренд KOMASHNYA разработал форму для сотрудников службы доставки. Курьеры теперь "на стиле"

В рамках Ukrainian Fashion Week представили коллекцию одежды для курьеров, операторов, упаковщиков и приемщиков украинской службы доставки. Рассказываем подробности

KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Вчера завершился 25-й сезон Ukrainian Fashion Week. Дизайнеры представили свое виденье того, что мы будем носить в сезоне осень-зима 2022/2023. Украинский бренд KOMASHNYA решил поработать над внешним видом не простых потребителей, а сотрудников службы доставки.

Так, теперь операторы "Новой почты" будут одеты в одежду украинского производства.

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KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

В качестве моделей на подиум вышли реальные операторы, упаковщики и приемщики "Новой почты". Идея коллаборации – создать молодежный и универсальный стиль, чтобы каждый сотрудник компании, независимо от пола, возраста, типа фигуры и собственных предпочтений, чувствовал себя на работе удобно и комфортно.

KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

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Дизайнеры бренда Максим и Маргарита Комашня использовали преимущественно оверсайз, спущенную линию плеча, удлиненный верх и укороченные штанины.

KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Для нас это о сервисе, ведь нам важно, как люди чувствуют себя в этой форме. Я уверена, что рабочая форма может быть стильной и удобной, которую хочется носить с удовольствием. Поэтому сначала мы обратились за советами к самим работникам и получили самые ценные комментарии. Каждая деталь – модель карманов, их размещение, их количество, длина изделий, регулировка размера, застежки на одежде – все это разработано так, чтобы помогало в работе, было безопасным и защищало. Рабочая одежда – это тоже коммуникация, поэтому мы уделяем этому вопросу много внимания, – рассказала Елена Плахова, директор по управлению репутацией и маркетингом Новой почты.

KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

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В коллекцию вошло 24 единицы одежды. Это: футболки, худи, бомберы, брюки, юбки, шорты и др. Верх образов – унисекс, а низ будет разделен на мужские и женские модели.

KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Интересно, что обязательным элементом в одежде стали светоотражающие детали. Ведь это гарантия безопасности для работников, которые задействованы на улице.

Все модели созданы из натуральных тканей корпоративных цветов – черного, белого, красного, светло-серого и графитного.

KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua 1 /11

Запустить проект обещают уже в феврале. Далее соберут отзывы от сотрудников и клиентов, чтобы понимать, можно ли внедрять форму для всех подразделений по стране.

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