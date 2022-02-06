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СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Богиня времен Ренессанса: DARJA DONEZZ посвятили коллекцию Афродите с полотен Тициана, Ботичелли, Рафаэля и Микеланджело

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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6 февраля, 17:05
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Дизайнер одноименного бренда Дарья Донец показала свои творения на подиуме Ukrainian Fashion Week. Модельер обратилась к теме богини любви и ее облику на полотнах великих
DARJA DONEZZ FW 2022-2023
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Дизайнер Дарья Донец представила коллекцию сезона осень-зима 2022-2023 в "Мыстецьком Арсенале", где проходит 50-я Ukrainian Fashion Week.

Коллекция бренда Darja Donezz раскрывает образ богини любви – Афродиты, облик которой запечатлели на своих полотнах великие живописцы времен Ренессанса: Тициан, Ботичелли, Рафаэль, Микеланджело.

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DARJA DONEZZ FW 2022-2023
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

DARJA DONEZZ FW 2022-2023
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Символом новой коллекции Darja Donezz стала раковина, которую знаменитые мастера часто изображают рядом с Афродитой на своих полотнах.

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DARJA DONEZZ FW 2022-2023
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Она символизирует чувствительность, плодородие и божественную силу. "Гребешок" также часто украшал картины с фигурой Марии.

DARJA DONEZZ FW 2022-2023
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

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Дарья использовала ткани для того, чтобы передать хрупкость и красоту героини своей коллекции. В новой линейке символ раковины появляется вышитым на знаковых платьях, а также в виде аксессуара, покрытого камнями и перьями. Романтичности образам добавляет прозрачная сетка в виде шлейфа для платьев.

DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 | Фото: fashionweek.ua
DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua
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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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