Богиня времен Ренессанса: DARJA DONEZZ посвятили коллекцию Афродите с полотен Тициана, Ботичелли, Рафаэля и Микеланджело

Дизайнер одноименного бренда Дарья Донец показала свои творения на подиуме Ukrainian Fashion Week. Модельер обратилась к теме богини любви и ее облику на полотнах великих

DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Дизайнер Дарья Донец представила коллекцию сезона осень-зима 2022-2023 в "Мыстецьком Арсенале", где проходит 50-я Ukrainian Fashion Week.

Коллекция бренда Darja Donezz раскрывает образ богини любви – Афродиты, облик которой запечатлели на своих полотнах великие живописцы времен Ренессанса: Тициан, Ботичелли, Рафаэль, Микеланджело.

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DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Символом новой коллекции Darja Donezz стала раковина, которую знаменитые мастера часто изображают рядом с Афродитой на своих полотнах.

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DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Она символизирует чувствительность, плодородие и божественную силу. "Гребешок" также часто украшал картины с фигурой Марии.

DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

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Дарья использовала ткани для того, чтобы передать хрупкость и красоту героини своей коллекции. В новой линейке символ раковины появляется вышитым на знаковых платьях, а также в виде аксессуара, покрытого камнями и перьями. Романтичности образам добавляет прозрачная сетка в виде шлейфа для платьев.

DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua DARJA DONEZZ FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua 1 /20

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