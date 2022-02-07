Український бренд Komashnya розробив форму для співробітників служби доставки. Кур'єри тепер "на стилі"

У рамках Ukrainian Fashion Week представили колекцію одягу для кур'єрів, операторів, пакувальників та приймальників української служби доставки. Розповідаємо подробиці

KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Вчора завершився 25-й сезон Ukrainian Fashion Week. Дизайнери представили своє бачення того, що ми носитимемо у сезоні осінь-зима 2022/2023. Український бренд Komashnya вирішив попрацювати над зовнішнім виглядом не простих споживачів, а співробітників служби доставки.

Так, тепер оператори "Нової пошти" будуть одягнені в одяг українського виробництва.

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KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

В якості моделей на подіум вийшли реальні оператори, пакувальники та приймачі "Нової пошти". Ідея колаборації – створити молодіжний та універсальний стиль, щоб кожен співробітник компанії, незалежно від статі, віку, типу фігури та власних уподобань, відчував себе на роботі зручно та комфортно.

KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

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Дизайнери бренду Максим та Маргарита Комашня використовували переважно оверсайз, спущену лінію плеча, видовжений верх та укорочені штанини.

KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Для нас це про сервіс, адже нам важливо, як люди почуваються у цій формі. Я впевнена, що робоча форма може бути стильною та зручною, яку хочеться носити із задоволенням. Тому спочатку ми звернулися за порадами до самих працівників та отримали найцінніші коментарі. Кожна деталь – модель кишень, їх розміщення, кількість, довжина виробів, регулювання розміру, застібки на одязі – все це розроблено так, щоб допомагало в роботі, було безпечним і захищало. Робочий одяг – це теж комунікація, тому ми приділяємо цьому питанню багато уваги, – розповіла Олена Плахова, директор з управління репутацією та маркетингом Нової пошти.

KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

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До колекції увійшло 24 одиниці одягу. Це: футболки, худі, бомбери, штани, спідниці, шорти та ін. Верх образів – унісекс, а низ буде поділено на чоловічі та жіночі моделі.

KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua

Цікаво, що обов'язковим елементом в одязі стали світловібдивні деталі. Адже це гарантія безпеки для працівників, які задіяні на вулиці.

Всі моделі створені з натуральних тканин корпоративних кольорів – чорного, білого, червоного, світло-сірого та графітного.

KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua KOMASHNYA FW 2022-2023 / Фото: fashionweek.ua 1 /11

Запустити проєкт обіцяють уже у лютому. Далі зберуть відгуки від співробітників та клієнтів, щоб розуміти, чи можна впроваджувати форму для всіх підрозділів по країні.

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