Український бренд Komashnya розробив форму для співробітників служби доставки. Кур'єри тепер "на стилі"

Вчора завершився 25-й сезон Ukrainian Fashion Week. Дизайнери представили своє бачення того, що ми носитимемо у сезоні осінь-зима 2022/2023. Український бренд Komashnya вирішив попрацювати над зовнішнім виглядом не простих споживачів, а співробітників служби доставки.
Так, тепер оператори "Нової пошти" будуть одягнені в одяг українського виробництва.
В якості моделей на подіум вийшли реальні оператори, пакувальники та приймачі "Нової пошти". Ідея колаборації – створити молодіжний та універсальний стиль, щоб кожен співробітник компанії, незалежно від статі, віку, типу фігури та власних уподобань, відчував себе на роботі зручно та комфортно.
Дизайнери бренду Максим та Маргарита Комашня використовували переважно оверсайз, спущену лінію плеча, видовжений верх та укорочені штанини.
Для нас це про сервіс, адже нам важливо, як люди почуваються у цій формі. Я впевнена, що робоча форма може бути стильною та зручною, яку хочеться носити із задоволенням. Тому спочатку ми звернулися за порадами до самих працівників та отримали найцінніші коментарі. Кожна деталь – модель кишень, їх розміщення, кількість, довжина виробів, регулювання розміру, застібки на одязі – все це розроблено так, щоб допомагало в роботі, було безпечним і захищало. Робочий одяг – це теж комунікація, тому ми приділяємо цьому питанню багато уваги, – розповіла Олена Плахова, директор з управління репутацією та маркетингом Нової пошти.
До колекції увійшло 24 одиниці одягу. Це: футболки, худі, бомбери, штани, спідниці, шорти та ін. Верх образів – унісекс, а низ буде поділено на чоловічі та жіночі моделі.
Цікаво, що обов'язковим елементом в одязі стали світловібдивні деталі. Адже це гарантія безпеки для працівників, які задіяні на вулиці.
Всі моделі створені з натуральних тканин корпоративних кольорів – чорного, білого, червоного, світло-сірого та графітного.
Запустити проєкт обіцяють уже у лютому. Далі зберуть відгуки від співробітників та клієнтів, щоб розуміти, чи можна впроваджувати форму для всіх підрозділів по країні.
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