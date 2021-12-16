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Стюарт, Камбербэтч и Смит: лучшие актеры 2021 года в невероятно красивой съемке The New York Times

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
16 декабря, 16:58
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Журналисты издания оцени заслуги голливудских звезд в 2021-м году
Лучшие актеры 2021 года по версии The New York Times
Лучшие актеры 2021 года по версии The New York Times / Фото: The New York Times

Американское издание The New York Times опубликовали список самых лучших актеров 2021 года. Всего в него вошло 13 знаменитостей.

Журналисты оценивали актеров по фильмам, в которых те сыграли в уходящем году.

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Так, в список вошла Кристен Стюарт и, конечно, ее роль в картине о принцессе Диане "Спенсер". The New York Times отметили, что актрисе удалось передать невероятный и загадочный внутренний мир Леди Ди.

Кристен Стюарт
Кристен Стюарт / Фото: The New York Times

Кристен Стюарт
Кристен Стюарт / Фото: The New York Times

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В список попал и Уилл Смит за игру в фильме "Король Ричард" об отце теннисисток Серены и Винус Уильямс.

Уилл Смит
Уилл Смит / Фото: The New York Times

Наш любимец – актер Бенедикт Камбербэтч попал в список благодаря роли в фильме "Власть пса". Как рассказывал Камбербэтч, за время съемок он трижды отравился никотином и не мылся, чтобы лучше вжиться в роль владельца ранчо.

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Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч / Фото: The New York Times

Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч / Фото: The New York Times

Новая шекспировская экранизация пьесы "Макбет" с Дензелом Вашингтоном в главной роли помогла актеру войти в рейтинг The New York Times, а Хоакина Феникса отметили за игру в черно-белой драме "Давай, давай".

Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон / Фото: The New York Times

Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон / Фото: The New York Times

Хоакин Феникс
Хоакин Феникс / Фото: The New York Times

Также в список издания вошли такие актеры и фильмы:

  • Бо Бернэм, "Дома"
  • Онор Суинтон-Бирн, "Сувенир: Часть 2"
  • Рут Негга, "Прохождение"
  • Габи Хоффманн, "Давай, давай"
  • Тесса Томпсон, "Прохождение"
  • Габриэль и Джозефин Санс, "Маленькая мама"
  • Хидэтоси Нисидзима, "Сядь за руль моей машины"
  • Катя Паскариу, "Неудачный трах, или Безумное порно".

Тесса Томпсон
Тесса Томпсон / Фото: The New York Times

Тесса Томпсон
Тесса Томпсон / Фото: The New York Times

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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