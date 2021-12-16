Стюарт, Камбербэтч и Смит: лучшие актеры 2021 года в невероятно красивой съемке The New York Times

Журналисты издания оцени заслуги голливудских звезд в 2021-м году

Лучшие актеры 2021 года по версии The New York Times / Фото: The New York Times

Американское издание The New York Times опубликовали список самых лучших актеров 2021 года. Всего в него вошло 13 знаменитостей.

Журналисты оценивали актеров по фильмам, в которых те сыграли в уходящем году.

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Так, в список вошла Кристен Стюарт и, конечно, ее роль в картине о принцессе Диане "Спенсер". The New York Times отметили, что актрисе удалось передать невероятный и загадочный внутренний мир Леди Ди.

Кристен Стюарт / Фото: The New York Times

Кристен Стюарт / Фото: The New York Times

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В список попал и Уилл Смит за игру в фильме "Король Ричард" об отце теннисисток Серены и Винус Уильямс.

Уилл Смит / Фото: The New York Times

Наш любимец – актер Бенедикт Камбербэтч попал в список благодаря роли в фильме "Власть пса". Как рассказывал Камбербэтч, за время съемок он трижды отравился никотином и не мылся, чтобы лучше вжиться в роль владельца ранчо.

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Бенедикт Камбербэтч / Фото: The New York Times

Бенедикт Камбербэтч / Фото: The New York Times

Новая шекспировская экранизация пьесы "Макбет" с Дензелом Вашингтоном в главной роли помогла актеру войти в рейтинг The New York Times, а Хоакина Феникса отметили за игру в черно-белой драме "Давай, давай".

Дензел Вашингтон / Фото: The New York Times

Дензел Вашингтон / Фото: The New York Times

Хоакин Феникс / Фото: The New York Times

Также в список издания вошли такие актеры и фильмы:

Бо Бернэм, "Дома"

Онор Суинтон-Бирн, "Сувенир: Часть 2"

Рут Негга, "Прохождение"

Габи Хоффманн, "Давай, давай"

Тесса Томпсон, "Прохождение"

Габриэль и Джозефин Санс, "Маленькая мама"

Хидэтоси Нисидзима, "Сядь за руль моей машины"

Катя Паскариу, "Неудачный трах, или Безумное порно".

Тесса Томпсон / Фото: The New York Times

Тесса Томпсон / Фото: The New York Times

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