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Гламурный Нео: Киану Ривз снялся для обложки глянца

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
24 ноября, 18:37
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Канадский актер з'явився в образах от брендов Dries Van Noten, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Brunello Cucinelli и Brion
Киану Ривз в фотосессии для Esquire
Киану Ривз в фотосессии для Esquire / Фото: Esquire

В ожидании четвертой части легендарного фантастического экшена "Матрица: Воскрешение", премьера которого в кинотеатрах Украины с 22 декабря, Киану Ривз снялся для для журнала Esquire. Фотографии настолько гармонично передают образ того доброго парня, которого все мы так любим, что стали одной из самых обсуждаемых тем в Сети, наряду с вариантами маникюра на Новый год 2022.

Канадский актер примерял образы из новых мужских коллекций брендов Dries Van Noten, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Brunello Cucinelli и Brion. Традиционно, улыбки Киану Ривза в фотосесси мы не нашли, но он и без этого красавчик.

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Киану Ривз на обложке журнала Esquire
Киану Ривз на обложке журнала Esquire / Фото: Esquire

Забавно, что во время интервью журналистам издания Ривз поблагодарил своего коллегу по цеху Уилла Смита за то, что много лет назад тот не согласился играть Нео в фильме "Матрица". Ведь благодаря этой судьбоносной роли жизнь самого Киану круто изменилась.

Фотосессия Киану для Esquire
Фотосессия Киану для Esquire / Фото: Esquire

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Также актер разоткровенничался и сказал, что с удовольствием поучаствовал бы в съемках одного из фильмов киновселенной Marvel.

Для меня это было бы честью — поработать с потрясающими режиссерами и мечтателями. Они делают то, что действительно никто никогда не делал. В этом смысле Marvel особенный с точки зрения масштаба, амбиций, производства. Так что было бы круто стать частью этого.

— заявил актер.

Киану Ривз снялся для журнала
Киану Ривз снялся для журнала / Фото: Esquire

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Киану Ривз примерял образы от известных брендов
Киану Ривз примерял образы от известных брендов / Фото: Esquire

Фотосессия Киану для Esquire
Фотосессия Киану для Esquire / Фото: Esquire

Фотосессия Киану для Esquire
Фотосессия Киану для Esquire / Фото: Esquire

Фотосессия Киану для Esquire
Фотосессия Киану для Esquire / Фото: Esquire

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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