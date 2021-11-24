Гламурный Нео: Киану Ривз снялся для обложки глянца

В ожидании четвертой части легендарного фантастического экшена "Матрица: Воскрешение", премьера которого в кинотеатрах Украины с 22 декабря, Киану Ривз снялся для для журнала Esquire. Фотографии настолько гармонично передают образ того доброго парня, которого все мы так любим, что стали одной из самых обсуждаемых тем в Сети, наряду с вариантами маникюра на Новый год 2022.
Канадский актер примерял образы из новых мужских коллекций брендов Dries Van Noten, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana, Brunello Cucinelli и Brion. Традиционно, улыбки Киану Ривза в фотосесси мы не нашли, но он и без этого красавчик.
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Забавно, что во время интервью журналистам издания Ривз поблагодарил своего коллегу по цеху Уилла Смита за то, что много лет назад тот не согласился играть Нео в фильме "Матрица". Ведь благодаря этой судьбоносной роли жизнь самого Киану круто изменилась.
Также актер разоткровенничался и сказал, что с удовольствием поучаствовал бы в съемках одного из фильмов киновселенной Marvel.
Для меня это было бы честью — поработать с потрясающими режиссерами и мечтателями. Они делают то, что действительно никто никогда не делал. В этом смысле Marvel особенный с точки зрения масштаба, амбиций, производства. Так что было бы круто стать частью этого.
— заявил актер.
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