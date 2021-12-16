Стюарт, Камбербетч та Сміт: найкращі актори 2021 року у неймовірно красивій зйомці The New York Times

Американське видання The New York Times опублікували список найкращих акторів 2021 року. Загалом у нього увійшло 13 знаменитостей.
Журналісти оцінювали акторів за фільмами, у яких ті зіграли у році, що минає.
Так, до списку увійшла Крістен Стюарт і, звичайно, її роль у картині про принцесу Діану "Спенсер". The New York Times зазначили, що акторці вдалося передати неймовірний та загадковий внутрішній світ Леді Ді.
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До списку потрапив і Вілл Сміт за гру у фільмі "Король Річард" про батька тенісисток Серени та Вінус Вільямс.
Наш улюбленець – актор Бенедикт Камбербетч потрапив до списку завдяки ролі у фільмі "Влада пса". Як розповідав Камбербетч, за час зйомок він тричі отруївся нікотином і не мився, щоб краще вжитися в роль власника ранчо.
Нова шекспірівська екранізація п'єси "Макбет" з Дензелом Вашингтоном у головній ролі допомогла актору увійти до рейтингу The New York Times, а Хоакіна Фенікса відзначили за гру у чорно-білій драмі "Давай, давай".
Також до списку видання увійшли такі актори та фільми :
- Бо Бернем, "Дома"
- Онор Суінтон-Бірн, "Сувенір: Частина 2"
- Рут Негга, "Проходження"
- Габі Хоффманн, "Давай, давай"
- Тесса Томпсон, "Проходження"
- Габріель та Джозефін Санс, "Маленька мама"
- Хідэтосі Нісідзіма, "Сядь за кермо моєї машини"
- Катя Паскаріу, "невдалий трах, або божевільне порно".
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