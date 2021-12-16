Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Жеребкування Ліги націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Коли дадуть тисячу Зеленського 🐸 Руслану звинуватили у корупції

Свята в Україні

Гід по подарункам 2022

Міс Всесвіт 2021

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Стюарт, Камбербетч та Сміт: найкращі актори 2021 року у неймовірно красивій зйомці The New York Times

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
16 грудня, 16:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Журналісти видання оцінили заслуги голлівудських зірок у 2021-му році
Найкращі актори 2021 року за версією The New York Times
Найкращі актори 2021 року за версією The New York Times / Фото: The New York Times

Американське видання The New York Times опублікували список найкращих акторів 2021 року. Загалом у нього увійшло 13 знаменитостей.

Журналісти оцінювали акторів за фільмами, у яких ті зіграли у році, що минає.

Реклама

Так, до списку увійшла Крістен Стюарт і, звичайно, її роль у картині про принцесу Діану "Спенсер". The New York Times зазначили, що акторці вдалося передати неймовірний та загадковий внутрішній світ Леді Ді.

Крістен Стюарт
Крістен Стюарт / Фото: The New York Times

Крістен Стюарт
Крістен Стюарт / Фото: The New York Times

Реклама

До списку потрапив і Вілл Сміт за гру у фільмі "Король Річард" про батька тенісисток Серени та Вінус Вільямс.

Вілл Сміт
Вілл Сміт / Фото: The New York Times

Наш улюбленець – актор Бенедикт Камбербетч потрапив до списку завдяки ролі у фільмі "Влада пса". Як розповідав Камбербетч, за час зйомок він тричі отруївся нікотином і не мився, щоб краще вжитися в роль власника ранчо.

Реклама

Бенедикт Камбербетч
Бенедикт Камбербетч / Фото: The New York Times

Бенедикт Камбербетч
Бенедикт Камбербетч / Фото: The New York Times

Нова шекспірівська екранізація п'єси "Макбет" з Дензелом Вашингтоном у головній ролі допомогла актору увійти до рейтингу The New York Times, а Хоакіна Фенікса відзначили за гру у чорно-білій драмі "Давай, давай".

Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон / Фото: The New York Times

Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон / Фото: The New York Times

Хоакін Фенікс
Хоакін Фенікс / Фото: The New York Times

Також до списку видання увійшли такі актори та фільми :

  • Бо Бернем, "Дома"
  • Онор Суінтон-Бірн, "Сувенір: Частина 2"
  • Рут Негга, "Проходження"
  • Габі Хоффманн, "Давай, давай"
  • Тесса Томпсон, "Проходження"
  • Габріель та Джозефін Санс, "Маленька мама"
  • Хідэтосі Нісідзіма, "Сядь за кермо моєї машини"
  • Катя Паскаріу, "невдалий трах, або божевільне порно".

Тесса Томпсон
Тесса Томпсон / Фото: The New York Times

Тесса Томпсон
Тесса Томпсон / Фото: The New York Times

Читайте також: Гламурний Нео: Кіану Рівз знявся для обкладинки глянцю

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Style X-File
Створюємо сучасний гардероб
Поради Даші Савіної
Святковий календар грудня
Оригінальні ідеї подарунків
Зазирни під ялинку!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
No Smoking
Ефективні поради
Чек-лист грудня
Встигнути все до Нового року
Складаємо список
Happy New Year
Зустрічаємо Новий рік у Європі
Обрати напрямок
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Лайфхак тижня
Як зробити фото на 1000 лайків
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла СЬОГОДНІ
Розрахувати
Ваш ІМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочеш орендувати відому квартиру героїні?
Скільки коштує житло у стилі Керрі
Особистий досвід
Що потрібно знати перед тим, як стояти на цвяхах
Чесний відгук
Книжкова полиця
Обираємо книгу під настрій
Читатиму
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
13 - 19 грудня
Читати гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти