Смотрите: коллекция FROLOV ко Дню святого Валентина AMORE MIO!

Главная муза капсулы – итальянская певица Рафаэлла Карри, а саундтреком стал ее хит A far l’amore, что значит "заниматься любовью"

Капсульная коллекция FROLOV ко Дню святого Валентина / Фото: instagram.com/frolovheart

14 февраля все ближе, и марки уже начали радовать поклонников своими сюрпризами. Недавно Agent Provocateur показали рекламу ко Дню влюбленных, а сегодня популярный украинский бренд FROLOV представил коллекцию ко Дню святого Валентина 2022, вдохновленную итальянской певицей Рафаэллой Карри.

Саундтреком к праздничной капсуле Ивана Фролова стал хит Рафаэллы Карри A far l’amore, что значит – "заниматься любовью". Неудивительно, что ключевые элементы коллекции AMORE MIO посвящены разным периодам итальянской культуры.

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Модельер рассказал, что в образе Раффаэллы Кари сочетается все то, что он хотел показать в новой коллекции: легкость, сексуальность, юмор и динамичность. FROLOV максимально наполнили вещи романтикой и кокетством: приталенные комбинезоны, боди, корсеты, мини-платья, асимметрические элементы и яркие, возбуждающие фантазию, цвета.

Капсульная коллекция FROLOV ко Дню святого Валентина / Фото: instagram.com/frolovheart

Капсульная коллекция FROLOV ко Дню святого Валентина / Фото: instagram.com/frolovheart

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Цены коллекции на официальном сайте бренда FROLOV варьируются от € 150 до € 825 (от 4 700 до 26 300 грн).

Капсульная коллекция FROLOV ко Дню святого Валентина / Фото: instagram.com/frolovheart

Капсульная коллекция FROLOV ко Дню святого Валентина / Фото: instagram.com/frolovheart

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Капсульная коллекция FROLOV ко Дню святого Валентина / Фото: instagram.com/frolovheart

Капсульная коллекция FROLOV ко Дню святого Валентина / Фото: instagram.com/frolovheart

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