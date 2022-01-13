Пристегни ремни – мы поедем быстро: Agent Provocateur посвятили рекламу 14 февраля

Популярный бельевой бренд показал роскошные образы для романтического вечера вдвоем, чтобы вы навсегда запомнили этот День влюбленных

Agent Provocateur выпустил коллекцию ко Дню Святого Валентина 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

День святого Валентина практически через месяц, а это значит, что пора бы понемногу начинать готовиться удивлять своих вторых половинок. И Agent Provocateur уже начал предлагать девушкам свои варианты романтического досуга для двоих.

Бельевой бренд Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию к 14 февраля машинной эстетике. Директор бренда Сара Шоттон считает, что День святого Валентина – идеальное время сесть в авто и сбежать с любимым человеком в дорожное приключение.

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Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Автор провокационных снимков – фотограф Розалин Шахваназ. На горячих фото сексуальные модели позируют, демонстрируя всю утонченность белья Agent Provocateur.

Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

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От кокетливых комплектов невозможно оторвать взгляд: Lorna и Dioni алого оттенка, Petunia с яркой цветочной вышивкой, Talley с игривыми сердечками и розовые Conny и Cupid. Кроме того, в коллекцию вошли лонгслив Darsia, шелковая пижама Hart, боди с перьями и глубокими вырезами Izezza, а также тренд 2022 – леопардовый вариант Leodora, майка и трусики с помпонами Kiss Me, халат с оторочкой из кружев Molly. Все вещи линейки представлены в черно-красно-розовой гамме.

Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Купить коллекцию Agent Provocateur можно на сайте и в фирменных магазинах.

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Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

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