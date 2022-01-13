Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🎄 Встречаем старый Новый год ⚽ Милан - Дженоа: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 💼 Дело против Порошенко

Стиль Зеленской

Чек-лист на январь

Лучшие актеры года

Книги месяца

Старый Новый год

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Пристегни ремни – мы поедем быстро: Agent Provocateur посвятили рекламу 14 февраля

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
13 января, 13:23
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Популярный бельевой бренд показал роскошные образы для романтического вечера вдвоем, чтобы вы навсегда запомнили этот День влюбленных
Agent Provocateur выпустил коллекцию ко Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur выпустил коллекцию ко Дню Святого Валентина 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

День святого Валентина практически через месяц, а это значит, что пора бы понемногу начинать готовиться удивлять своих вторых половинок. И Agent Provocateur уже начал предлагать девушкам свои варианты романтического досуга для двоих.

Бельевой бренд Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию к 14 февраля машинной эстетике. Директор бренда Сара Шоттон считает, что День святого Валентина – идеальное время сесть в авто и сбежать с любимым человеком в дорожное приключение.

Реклама

Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Автор провокационных снимков – фотограф Розалин Шахваназ. На горячих фото сексуальные модели позируют, демонстрируя всю утонченность белья Agent Provocateur.

Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Реклама

От кокетливых комплектов невозможно оторвать взгляд: Lorna и Dioni алого оттенка, Petunia с яркой цветочной вышивкой, Talley с игривыми сердечками и розовые Conny и Cupid. Кроме того, в коллекцию вошли лонгслив Darsia, шелковая пижама Hart, боди с перьями и глубокими вырезами Izezza, а также тренд 2022 – леопардовый вариант Leodora, майка и трусики с помпонами Kiss Me, халат с оторочкой из кружев Molly. Все вещи линейки представлены в черно-красно-розовой гамме.

Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Купить коллекцию Agent Provocateur можно на сайте и в фирменных магазинах.

Реклама

Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022
Agent Provocateur посвятили рекламную кампанию Дню Святого Валентина 2022 / Фото: buro247.ua

Также смотрите, чем удивить любимого человека в день святого Валентина.

В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
#человек_сего_дня
13 января. Лев Мациевич. 145 лет назад, 13 января 1877 года, родился первый украинский авиатор, а также корабельный инженер, подводник, конструктор, политический деятель и патриот Лев Мациевич…
На встречу с героем!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Рейтинг Apple
Лучшие подкасты мира
1
Детская книга с Мэтью Виннером Детская книга с Мэтью Виннером
2
Хорошо внутри с доктором Бекки Хорошо внутри с доктором Бекки
3
Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом Бодибилдеры с Мэттом Роджерсом
4
Политика брючного костюма с Сарой Стюарт Политика брючного костюма с Сарой Стюарт
5
Терапия для подростков с Гаэлем Айтором Терапия для подростков с Гаэлем Айтором
Что еще послушать
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Detox после праздников
Выбирай ЗОЖ
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Как королева
Портрет Кейт Миддлтон к 40-летию
Больше фото герцогини
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
10 — 16 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять