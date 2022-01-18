Смотрите: дочь Мадонны и Рианна в самой сексуальной рекламе к 14 февраля

День влюбленных – это, безусловно, праздник для двоих любящих людей без границ. Поэтому бельевые бренды первыми начали выпускать новинки к незабываемому 14 февраля. Несколькими днями ранее мы рассказывали о драйвовой рекламной кампании Agent Provocateur, а теперь покажем праздничную линейку бренда Рианны.
Дочь Мадонны Лурдес Леон снялась вместе с Рианной в рекламе ее бельевого бренда Savage x Fenty, запущенной специально ко Дню святого Валентина 2022. Новую коллекцию Рианна назвала Love On The Edge ("Любовь на грани").
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Отметим, что с брендом певицы Лурдес Леон работает не впервые, их активное сотрудничество началось в 2021 году, когда дочь Мадонны поучаствовала в показе марки Рианны.
В 2022 году Рианна объявила об открытии первого в истории бренда розничного магазина в Лас-Вегасе. Скоро торговые точки также появятся в Лос-Анджелесе, Хьюстоне, Филадельфии.
Более подробно рассмотреть коллекцию вы можете на сайте бренда Savage x Fenty.
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