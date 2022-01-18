Смотрите: дочь Мадонны и Рианна в самой сексуальной рекламе к 14 февраля

Певица порадовала поклонников чем-то особенным ко Дню святого Валентина 2022. Не новый трек, конечно, но тоже впечатляет

Коллекция нижнего белья от Рианны ко Дню влюбленных 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

День влюбленных – это, безусловно, праздник для двоих любящих людей без границ. Поэтому бельевые бренды первыми начали выпускать новинки к незабываемому 14 февраля. Несколькими днями ранее мы рассказывали о драйвовой рекламной кампании Agent Provocateur, а теперь покажем праздничную линейку бренда Рианны.

Дочь Мадонны Лурдес Леон снялась вместе с Рианной в рекламе ее бельевого бренда Savage x Fenty, запущенной специально ко Дню святого Валентина 2022. Новую коллекцию Рианна назвала Love On The Edge ("Любовь на грани").

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Рианна и дочь Мадонны Лурдес Леон снялись в новой кампании бельевого бренда Savage x Fenty / Фото: instagram.com/badgalriri

Отметим, что с брендом певицы Лурдес Леон работает не впервые, их активное сотрудничество началось в 2021 году, когда дочь Мадонны поучаствовала в показе марки Рианны.

Рианна презентовала новую кампании бельевого бренда Savage x Fenty / Фото: instagram.com/badgalriri

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Рианна презентовала новую кампании бельевого бренда Savage x Fenty / Фото: instagram.com/badgalriri

В 2022 году Рианна объявила об открытии первого в истории бренда розничного магазина в Лас-Вегасе. Скоро торговые точки также появятся в Лос-Анджелесе, Хьюстоне, Филадельфии.

Lace'd Up Strappy Cami за 2 168 грн / Фото: SavageXFenty

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Lace'd Up Bralette за 1 500 грн / Фото: SavageXFenty

Savage X Satin Boxers за 832 грн / Фото: SavageXFenty

Более подробно рассмотреть коллекцию вы можете на сайте бренда Savage x Fenty.

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