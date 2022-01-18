Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ❄ Непогода в Украине 🔔 Угроза войны с Россией 🌊 Крещение-2022

Стиль Обамы

Чек-лист на январь

Все о любви

Книги месяца

Тренды 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Смотрите: дочь Мадонны и Рианна в самой сексуальной рекламе к 14 февраля

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 января, 13:37
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Певица порадовала поклонников чем-то особенным ко Дню святого Валентина 2022. Не новый трек, конечно, но тоже впечатляет
Коллекция нижнего белья от Рианны ко Дню влюбленных 2022
Коллекция нижнего белья от Рианны ко Дню влюбленных 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

День влюбленных – это, безусловно, праздник для двоих любящих людей без границ. Поэтому бельевые бренды первыми начали выпускать новинки к незабываемому 14 февраля. Несколькими днями ранее мы рассказывали о драйвовой рекламной кампании Agent Provocateur, а теперь покажем праздничную линейку бренда Рианны.

Дочь Мадонны Лурдес Леон снялась вместе с Рианной в рекламе ее бельевого бренда Savage x Fenty, запущенной специально ко Дню святого Валентина 2022. Новую коллекцию Рианна назвала Love On The Edge ("Любовь на грани").

Реклама

Рианна и дочь Мадонны Лурдес Леон снялись в новой кампании бельевого бренда Savage x Fenty
Рианна и дочь Мадонны Лурдес Леон снялись в новой кампании бельевого бренда Savage x Fenty / Фото: instagram.com/badgalriri

Отметим, что с брендом певицы Лурдес Леон работает не впервые, их активное сотрудничество началось в 2021 году, когда дочь Мадонны поучаствовала в показе марки Рианны.

Рианна презентовала новую кампании бельевого бренда Savage x Fenty
Рианна презентовала новую кампании бельевого бренда Savage x Fenty / Фото: instagram.com/badgalriri

Реклама

Рианна презентовала новую кампании бельевого бренда Savage x Fenty
Рианна презентовала новую кампании бельевого бренда Savage x Fenty / Фото: instagram.com/badgalriri

В 2022 году Рианна объявила об открытии первого в истории бренда розничного магазина в Лас-Вегасе. Скоро торговые точки также появятся в Лос-Анджелесе, Хьюстоне, Филадельфии.

Lace'd Up Strappy Cami за 2 168 грн
Lace'd Up Strappy Cami за 2 168 грн / Фото: SavageXFenty

Реклама

Lace'd Up Bralette за 1 500 грн
Lace'd Up Bralette за 1 500 грн / Фото: SavageXFenty

Savage X Satin Boxers за 832 грн
Savage X Satin Boxers за 832 грн / Фото: SavageXFenty

Более подробно рассмотреть коллекцию вы можете на сайте бренда Savage x Fenty.

Также вам понравится: умопомрачительно красивая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в новой фотосессии

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как сделать идеальное селфи
Узнать!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
#человек_сего_дня
18 января. Роберт Скотт. 110 лет назад экспедиция под руководством капитана Королевского флота Великобритании прибыла в географическую точку, еще не нанесенную на карты мира, - Южный полюс…
На встречу с героем!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Тратим 1000 Зеленского
Выбираем книгу месяца
Буду читать
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
17 — 23 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять