Энн Хэтэуэй сменила образ и стала похожа на свою героиню из "Дьявол носит Pradа"

Знаменитость вернула в моду челку и показала на своем примере, как в 39 выглядеть на 20 лет

Энн Хэтэуэй отстригла челку, как в фильме "Дьявол носит Prada" / Фото: Коллаж: Сегодня

Мы не шутили, когда писали, что челка возвращается в моду в 2022, и многие знаменитости уже успели поддаться популярному тренду. Красотка Энн Хэтэуэй также решила обновить имидж, и получилось у нее это шикарно.

Популярная актриса Энн Хэтэуэй, известная своими выдающимися ролями в многочисленных фильмах, в том числе в культовом "Дьявол носит Prada", показала новую прическу. Знаменитость будто бы вернулась в 2006 год, насколько ее образ снова напоминает легендарную киноленту.

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Энн Хэтэуэй снова с челкой 2022 / Фото: instagram.com/annehathaway

Энн Хэтэуэй вернулась к своей прическе 2006 года / Фото: instagram.com/annehathaway

Многие наверняка помнят, как героине актрисы Андреа Сакс пришлось круто измениться после того, как она попала личной помощницей в команду Миранды Пристли, которую блистательно сыграла Мэрил Стрип. Над ее внешностью тогда знатно поколдовал Найджел, идеально воплощенный на экране благодаря Стэнли Туччи.

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Кадр из фильма "Дьявол носит Prada" / Фото: Vogue

И вот, спустя шестнадцать лет, актриса вернула свой фирменный образ в недавнем посте в Instagram, надев платье от Valentino. "Энди процветает", — комментируют поклонники.

Энн Хэтэуэй вернулась к своей прическе 2006 года / Фото: instagram.com/annehathaway

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