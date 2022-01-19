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Почему Джона Хилл ходит с Hermès Birkin стоимостью 480 тыс. грн в "Не смотри наверх"

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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19 января, 12:38
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Актер признался, что решение добавить персонажу брендовый аксессуар — его идея. Так он подчеркнул одержимость героя его матерью
Джона Хилл рассказал, почему часто появляется с сумкой Hermès Birkin в "Не смотри вверх"
Джона Хилл рассказал, почему часто появляется с сумкой Hermès Birkin в "Не смотри вверх" / Фото: Коллаж: Сегодня

Те, кто смотрел "Не смотри наверх" от Netflix — сатиру режиссера Адама Маккея, наполненную одним из самых ярких звездных составов, — заметили, что Джона Хилл носит Hermès Birkin в нескольких сценах. В недавнем интервью W Magazine актер рассказал, что роскошная сумка на самом деле была его идеей. Он также поразмышлял о возможном сиквеле Superbad и признался о чувствах после первой встречи с Мерил Стрип.

Сыгравший сына президента Дженни Орлеан, роль которой досталась Мерил Стрип, актер объяснил, что он добавил сумочку к своему костюму, чтобы показать, как сильно его персонаж боготворит свою маму.

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Джона Хилл рассказал, почему часто появляется с сумкой Hermès Birkin в "Не смотри наверх"
Джона Хилл рассказал, почему часто появляется с сумкой Hermès Birkin в "Не смотри наверх" / Фото: imdb.com

Он в костюме, потому что работает в Белом доме, но я добавил ему Биркин, потому что он подражает своей матери. Многие из людей этого круга поклоняются своим отцам, и я подумал, что это круто, что он поклоняется своей маме. Он всегда называет свою маму "настоящей рок-звездой". Разве это не потрясающе?

Отметим, что такая сумка-тоут Birkin 40 pre-owned стоит 15 162 € (480 тыс. грн).

Сумка Hermès Birkin за 480 тыс. грн, с которой Джона Хилл появляется в нескольких сценах "Не смотри наверх"
Сумка Hermès Birkin за 480 тыс. грн, с которой Джона Хилл появляется в нескольких сценах "Не смотри наверх" / Фото: farfetch.com

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Он также поделился тем, как был поражен, когда встретил Мерил Стрип:

Я, может быть, пожал ей руку пару раз. Потом, типа, сразу у нас должна была быть сверхблизкая динамика, которая очень взволновала меня. Она такая потрясающая: как человек, как профессионал, как художник.

Что касается "Суперплохих", то знаменитость ответил, что продолжение снимет разве что в возрасте 80 лет.

Я никому об этом не говорил. Что я хочу сделать, так это когда нам будет около 80, сделать "Суперплохие-2". Например, "Суперплохие. Дом престарелых". Наши супруги умирают, и мы снова одиноки. Именно таким я хочу видеть "Суперплохих-2", и это единственный способ, которым я когда-либо смогу его сделать.

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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