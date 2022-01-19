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Енн Хетеуей змінила образ і стала схожа на свою героїню з "Диявол носить Pradа"

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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19 січня, 13:54
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Знаменитість повернула в моду чубчик і показала на своєму прикладі, як у 39 виглядати на 20 років
Енн Хетеуей відстригла чубок, як у фільмі "Диявол носить Prada"
Енн Хетеуей відстригла чубок, як у фільмі "Диявол носить Prada" / Фото: Колаж: Сьогодні

Ми не жартували, коли писали, що чубчик повертається в моду в 2022, і багато знаменитостей вже встигли піддатися популярному тренду. Красуня Енн Хетеуей також вирішила оновити імідж, і вийшло це шикарно.

Популярна актриса Енн Хетеуей, відома своїми видатними ролями у численних фільмах, у тому числі у культовому "Диявол носить Prada", показала нову зачіску. Знаменитість ніби повернулася у 2006 рік, наскільки її образ знову нагадує легендарну кінострічку.

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Енн Хетеуей знову з чубчиком 2022
Енн Хетеуей знову з чубчиком 2022 / Фото: instagram.com/annehathaway

Енн Хетеуей повернулася до своєї зачіски 2006 року
Енн Хетеуей повернулася до своєї зачіски 2006 року / Фото: instagram.com/annehathaway

Багато хто напевно пам'ятає, як героїні актриси Андреа Сакс довелося круто змінитися після того, як вона потрапила особистою помічницею в команду Міранди Прістлі, яку зіграла Меріл Стріп. Над її зовнішністю тоді знатно почаклував Найджел, ідеально втілений на екрані завдяки Стенлі Туччі.

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Кадр із фільму "Диявол носить Prada"
Кадр із фільму "Диявол носить Prada" / Фото: Vogue

І ось, через шістнадцять років, актриса повернула свій фірмовий образ у недавньому пості Instagram, одягнувши сукню від Valentino. "Енді процвітає", — коментують шанувальники.

Енн Хетеуей повернулася до своєї зачіски 2006 року
Енн Хетеуей повернулася до своєї зачіски 2006 року / Фото: instagram.com/annehathaway

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Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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