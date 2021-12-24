Украинский дизайнер одел Шарлотту в продолжении "Секса в большом городе"

Такой комплект представлен на сайте в 7 цветах и стоит 5, 5 тыс. грн

Героиня "Секса в большом городе" появилась в сериале в пижаме украинского бренда / Фото: Коллаж: Сегодня

В продолжении культового сериала "Секс в большом городе" костюмеры все больше радуют нас красивыми аксессуарами и одеждой главных героин. Вчера мы писали о колье Кэрри Бредшоу в виде сердца, как в "Титанике". Сегодня расскажем о невероятной пижаме Шарлотты Йорк.

Героиня "И просто так" появилась в сериале в пижаме украинского бренда Sleeper. В новом эпизоде Кристин Дэвис снялась в спальном костюме из вискозы розового цвета, состоящем из рубашки с длинными рукавами и брюк, украшенных белыми перьями.

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Фотография появилась на официальной странице "Секс в большом городе" в Instagram.

Такой костюм представлен в 7 разных цветах. Цена комплекта на сайте бренда – 203 долларов (5 529 грн).

Пижама украинского бренда Sleeper, как у Шарлотты Йорк / Фото: the-sleeper.com

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Пижама украинского бренда Sleeper, как у Шарлотты Йорк / Фото: the-sleeper.com

Пижама украинского бренда Sleeper, как у Шарлотты Йорк / Фото: the-sleeper.com

Украинский бренд Sleeper основан дизайнерами Екатериной Зубареваой и Асей Вареце. Товары марки быстро стали популярными не только в нашей стране, но и за границей. Особенно пижамы пользуются спросом в США. Продукцию Sleeper часто использовали на фэшн-съемках New York Times и Vogue.

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Напомним, что звезда сериала "Секс в большом городе" Крис Нот потерял работу из-за секс-скандала.