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Український дизайнер одягнув Шарлотту у продовженні "Сексу у великому місті"

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
24 грудня, 12:56
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Такий комплект представлений на сайті у 7 кольорах і коштує 5, 5 тис. грн.
Героїня "Сексу у великому місті" з'явилася у серіалі у піжамі українського бренду
Героїня "Сексу у великому місті" з'явилася у серіалі у піжамі українського бренду / Фото: Колаж: Сьогодні

Продовжуючи культовий серіал "Секс у великому місті", костюмери все більше радують нас красивими аксесуарами та одягом головних героїн. Вчора ми писали про кольє Керрі Бредшоу у вигляді серця, як у "Титаніці" . Сьогодні розповімо про неймовірну піжаму Шарлотти Йорк.

Героїня "І просто так" з'явилася у серіалі в піжамі українського бренду Sleeper. У новому епізоді Крістін Девіс знялася в спальному костюмі з віскози рожевого кольору, що складається з сорочки з довгими рукавами та штанів, прикрашених білим пір'ям.

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Фотографія з'явилася на офіційній сторінці "Секс у великому місті" у Instagram.

Такий костюм представлений у 7 різних кольорах. Ціна комплекту на сайті бренду – 203 доларів (5529 грн).

Піжама українського бренду Sleeper, як у Шарлотти Йорк
Піжама українського бренду Sleeper, як у Шарлотти Йорк / Фото: the-sleeper.com

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Піжама українського бренду Sleeper, як у Шарлотти Йорк
Піжама українського бренду Sleeper, як у Шарлотти Йорк / Фото: the-sleeper.com

Піжама українського бренду Sleeper, як у Шарлотти Йорк
Піжама українського бренду Sleeper, як у Шарлотти Йорк / Фото: the-sleeper.com

Український бренд Sleeper заснований дизайнерами Катериною Зубарєвою та Асею Вареце. Товари марки швидко стали популярними не лише у нашій країні, а й за кордоном. Особливо піжами мають попит у США. Продукцію Sleeper часто використовували на фешн-зйомках New York Times і Vogue.

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Серіал "І просто так"
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Нагадаємо, що зірка серіалу "Секс у великому місті" Кріс Нот втратив роботу через секс-скандал.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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