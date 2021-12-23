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Кэрри Бредшоу вернула моду на колье в форме сердца, как в "Титанике"

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
23 декабря, 14:55
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Украшение стало настолько популярным, что с каждым днем появляется все больше его дешевых и не очень копий
В сериале "И просто так" появился легендарный кулон в форме сердца
В сериале "И просто так" появился легендарный кулон в форме сердца / Фото: Коллаж: Сегодня

У фиолетовой сумки Fendi Кэрри Брэдшоу, кочевавший из одного сезона в другой, появился компаньон — массивный кулон в форме сердца, который героиня Сары Джессики Паркер носит в продолжении "Секса в большом городе". В свое время такой же украсил шею Кейт Уинслет в фильме "Титаник".

Сначала легендарный кулон "Сердце океана" появился на Кейт Уинслет в фильме "Титаник", а немного позже в коллекции Vetements. После этого кулон "переехал" к Селин Дион, в нем она и снялась в клипе на неповторимый саундтрек фильма My Heart Will Go On в далеких 90-х.

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В сериале "И просто так" появился легендарный кулон, как в "Титанике"
В сериале "И просто так" появился легендарный кулон, как в "Титанике" / Фото: Imdb.com

Теперь же с помощью художницы по костюмам Молли Роджерс украшение оказалось у Сары Джессики Паркер. Посмотрим, какой будет его судьба дальше.

У Кэрри Брэдшоу появился легендарный кулон в форме сердца
У Кэрри Брэдшоу появился легендарный кулон в форме сердца / Фото: https://www.instagram.com/everyoutfitonsatc/

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В сериале "И просто так" появился легендарный кулон в форме сердца
В сериале "И просто так" появился легендарный кулон в форме сердца / Фото: https://www.instagram.com/everyoutfitonsatc/

Кулон с сердцем — классика начала нулевых. Они постепенно возвращаются в моду, о чем свидетельствует и количество таких кулонов в инстаграм-магазинах украшений, активно наследующих Vetements.

Сериал "И просто так"
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Напомним, что звезда сериала "Секс в большом городе" Крис Нот потерял работу из-за секс-скандала.

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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