Сестра сбежавшей принцессы Дубая снялась для обложки Vogue. Почему это важно

Шейха Латифа бинт Мохаммед стала главной героиней сентябрьского номера Vogue, который посвящен 5-летнему юбилею издания

Шейха Латифа бинт Мохаммед на обложке юбилейного номера Vogue arabia / Фото: instagram.com/voguearabia

Шейха Латифа бинт Мохаммед, дочь правителя Дубая, появилась на обложке сентябрьского номера Vogue Arabia. Это впервые, когда представительница правящей семьи ОАЭ приняла участие в съемке для глянца.

Реклама

Латифа – старшая сестра принцессы ОАЭ, из-за которой разразился международный скандал в 2018 году. Тогда 32-летняя дочь шейха пыталась бежать из страны, а позже обнародовала секретное видео, обвиняя своего отца в том, что он держит ее в заложниках. Девушка пыталась сбежать на яхте, но ее поймал спецназ, затем ее накололи наркотиками, а доставив обратно, заточили на вилле, которую круглосуточно охраняет полиция.

Интересно, что у Латифы есть две единокровные сестры с тем же именем.

Почему это важно

Реклама

Старшая сестра сбежавшей принцессы, шейха Латифа изображена на обложке Vogue на рассвете на фоне Дубая. Это символизирует надежду, цели и творческую экосистему страны. Съемки проходили в историческом районе Аль-Шиндага возле Дубайского залива.

Латифа дала интервью изданию, не ясно на сколько откровенное. Шейха поделилась своими планами по восстановлению культурного и творческого сектора Дубая после пандемии коронавируса и рассказала об ошибочном представлении роли арабских женщин в обществе.

Обеспечение счастья жителей Дубая через культуру и творчество, а также создание условий для обмена собственными историями успеха – это страсть, над которой я работаю, а не роль или работа, которую я выполняю. Мое самое большое желание – поделиться с миром наследием, культурой и историей Дубая так же, как жители и гости города делятся с нами своим, – говорит Латифа.

Права женщин

Хотя ОАЭ и считаются страной-сказкой с более демократичным режимом по сравнению с другими арабскими странами, права женщин в значительной степени ограничены. Так, жены не имеют права показывать свое неуважение к мужу. Например, отказаться принести утренний кофе, подать книгу либо высказать свое недовольство касательно любого предмета. Им запрещено обедать вместе с супругом в ресторане в мужском зале, учиться, ходить на шопинг или работать без разрешения опекуна – отца, сына, мужа, брата или любого другого представителя семьи мужского пола.

Реклама

Всего несколько лет назад под давлением Запада женщинам разрешили водить и голосовать на выборах. Также женщины в ОАЭ могут участвовать в Олимпийских играх.

Чаще всего девушки получают образование в лучших ВУЗах мира, однако это не ценится в стране. Поэтому им приходится оставаться в Европе, чтобы начать карьеру после учебы.

Эмир Дубая

Правитель ОАЭ Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум один из богатейших людей в мире. По некоторым данным у него семь жен и 23 ребенка. Летом 2019 года стало известно, что его младшая жена, принцесса Хайя сбежала в Лондон вместе с двумя детьми.

Реклама

Как заявляла сама Хайя, она опасалась за свою жизнь после того, как узнала о пытках над двумя дочерями шейха. Девушки в разное время пытались сбежать, но их вернули в страну, а дальнейшая судьба их неизвестна.

ОАЭ, а особенно Дубай, при правлении шейха Мохаммеда процветает. В то же время правозащитники обращают внимание на отсутствие прав, дискриминацию в отношении женщин и многие другие запреты. Самого шейха не раз подозревали в убийствах женщин просто за то, что те посмели высказать свое мнение.

Мировое сообщество

Как известно, деньги правят миром. Это доказывает и шейх Дубая. Например, Великобритания отказалась предоставить убежище Хайе с детьми. Женщине повезло, ее брат, король Иордании Абдалла II назначил её заместительницей главы миссии посольства Иордании в Великобритании. Таким образом Хайя получила защиту в соответствии с Женевской конвенцией.

Все дело в том, что шейх ОАЭ владеет крупными компаниями, имеет деловые и бизнес партнерства с сильными мира сего, и любые скандалы, связанные с его семьей, остаются за закрытой дверью. Правительствам Европы и США просто не выгодно вести какую-либо войну с хорошим деловым партнером.

Смотрите в ролике, как украинки работают в ОАЭ:

Ранее мы рассказывали: