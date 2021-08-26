Сестра принцеси Дубая, ще втекла, знялася для обкладинки Vogue. Чому це важливо

Шейха Латіфа бінт Мохаммед стала головною героїнею вересневого номера Vogue, який присвячений 5-річному ювілею видання

/ Фото: instagram.com/voguearabia

Шейха Латіфа бинт Мохаммед, дочка правителя Дубая, з'явилася на обкладинці вересневого номера Vogue Arabia. Це вперше, коли представниця правлячої сім'ї ОАЕ взяла участь у зйомці для глянцю.

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Латіфа – старша сестра принцеси ОАЕ, через яку вибухнув міжнародний скандал в 2018 році. Тоді 32-річна дочка шейха намагалася втекти з країни, а пізніше оприлюднила секретне відео, звинувачуючи свого батька в тому, що він тримає її в заручниках. Дівчина намагалася втекти на яхті, але її спіймав спецназ, потім її накололи наркотиками, а доставивши назад, заточили на віллі, яку цілодобово охороняє поліція.

Цікаво, що у Латіфа є дві єдинокровні сестри з тим же ім'ям.

Чому це важливо

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Старша сестра принцеси, що втекла, шейха Латіфа зображена на обкладинці Vogue на світанку на тлі Дубая. Це символізує надію, цілі і творчу екосистему країни. Зйомки проходили в історичному районі Аль-Шиндага біля Дубайської затоки.

Латіфа дала інтерв'ю виданню, не ясно на скільки відверте. Шейха поділилася своїми планами щодо відновлення культурного та творчого сектору Дубая після пандемії коронавірусу і розповіла про помилкове уявлення ролі арабських жінок в суспільстві.

Забезпечення щастя жителів Дубая через культуру і творчість, а також створення умов для обміну власними історіями успіху – це пристрасть, над якою я працюю, а не роль або робота, яку я виконую. Моє найбільше бажання – поділитися зі світом спадщиною, культурою та історією Дубая так само, як жителі і гості міста діляться з нами своїм, – каже Латіфа.

Права жінок

Хоча ОАЕ і вважаються країною-казкою з більш демократичним режимом в порівнянні з іншими арабськими країнами, права жінок в значній мірі обмежені. Так, дружини не мають права показувати свою неповагу до чоловіка. Наприклад, відмовитися принести ранкову каву, подати книгу або висловити своє невдоволення щодо будь-якої теми. Їм заборонено обідати разом з чоловіком в ресторані в чоловічому залі, вчитися, ходити на шопінг або працювати без дозволу опікуна – батька, сина, чоловіка, брата або будь-якого іншого представника сім'ї чоловічої статі.

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Всього кілька років тому під тиском Заходу жінкам дозволили водити і голосувати на виборах. Також жінки в ОАЕ можуть брати участь в Олімпійських іграх.

Найчастіше дівчата здобувають освіту в кращих ВНЗ світу, проте це не цінується в країні. Тому їм доводиться залишатися в Європі, щоб почати кар'єру після навчання.

Емір Дубая

Правитель ОАЕ Мохаммед ібн Рашид Аль Мактум один з найбагатших людей в світі. За деякими даними у нього сім дружин і 23 дитини. Влітку 2019 року стало відомо, що його молодша дружина, принцеса Хайя втекла до Лондона разом з двома дітьми.

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Як заявляла сама Хая, вона побоювалася за своє життя після того, як дізналася про тортури над двома дочками шейха. Дівчата в різний час намагалися втекти, але їх повернули в країну, а подальша доля їх невідома.

ОАЕ, а особливо Дубай, при правлінні шейха Мохаммеда процвітає. У той же час правозахисники звертають увагу на відсутність прав, дискримінацію стосовно жінок і багато інших заборон. Самого шейха не раз підозрювали у вбивствах жінок просто за те, що ті посміли висловити свою думку.

Світове співтовариство

Як відомо, гроші правлять світом. Це доводить і шейх Дубая. Наприклад, Велика Британія відмовилася надати притулок Хайі з дітьми. Жінці пощастило, її брат, король Йорданії Абдалла II призначив її заступницею глави місії посольства Йорданії в Великобританії. Таким чином Хайя отримала захист відповідно до Женевської конвенції.

Вся річ у тім, що шейх ОАЕ володіє великими компаніями, має ділові та бізнес партнерства з сильними світу цього, і будь-які скандали, пов'язані з його сім'єю, залишаються за закритими дверима. Урядам Європи і США просто не вигідно вести будь-яку війну з хорошим діловим партнером.

Дивіться відео, як українки працюють в ОАЕ:

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