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Польский Vogue посвятил номер протестам в Польше. На обложке – обнаженная активистка Аня Рубик

Сегодня, 17:23

В октябре польским женщинам запретили делать аборты. По стране прокатилась волна протестов

Польский Vogue представил три обложки декабрьского номера, который посвящен протестам в Польше. В качестве модели выбрали известную польскую активистку и топ-модель Аню Рубик. Она позировала обнаженной.

Напомним, что в октябре Конституционный суд Польши запретил прерывать беременность, даже в случае врожденных дефектов плода. Решение правительства привело к массовым протестам в стране.

Аня Рубик для Vogue Polska
Фото: instagram.com/vogue.polska

"В декабре 1892 года появился новый журнал. Vogue вел хронику светских событий и рассказывал о модных тенденциях жительницам Нью-Йорка. За последние 127 лет многое изменилось, но мы по-прежнему ориентируемся по большей части на женскую аудиторию. Все, что касается польских женщин, нас беспокоит — так было с момента выхода первого номера Vogue Poland и так будет всегда. Вот почему мы попросили супермодель и, может быть, даже в первую очередь активистку Аню Рубик сделать обложку для нас. Она сфотографировалась с символами, который очень дороги миллионам наших соотечественниц. Мы поддерживаем вас", — отметил главный редактор журнала Филип Ниденталь.

Аня Рубик для Vogue Polska
Фото: instagram.com/vogue.polska

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Аня Рубик для Vogue Polska
Фото: instagram.com/vogue.polska

На щеке Ани Рубик можно заметить красную молнию. Этот знак стал символов тех, кто выступает против ужесточения закона об абортах в Польше. Она предстала перед камерой обнаженной, с фаером в руке. На одном фото руки Ани связаны красной тканью.

Ранее мы писали, что Гарри Стайлса захейтили из-за фотосессии в платье для Vogue, а знаменитости вступились за певца.

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