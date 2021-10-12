Life
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Украина - Босния: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили

Ресторан в небе

Тренды 2022

Отдых в Египте

Мисс Украина

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

5 самых модных курток на каждый день осени

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
12 октября, 19:11
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Согласитесь, носить пальто в дождливую погоду – не лучший вариант. Мы выбрали самые модные фасоны и модели курток сезона осень 2021, которые согреют и защитят в ненастную погоду
Самые трендовые куртки сезона осень 2021
Самые трендовые куртки сезона осень 2021 / Фото: пресс-служба

Синоптики с каждым днем все больше предупреждают о снижении температуры, которую мы уже и так чувствуем. В ожидании надвигающихся холодов сезона осень 2021, мы выбираем стильные пальто и присматриваемся к теплым курткам.

И если элегантные и женственные модели пальто можно носить ежедневно в офис, зная, что оно идеально дополнит ваш образ. В выборе курток многие теряются.

Реклама

Мы выбрали 5 трендовых вариантов курток, которые понадобятся вам этой осенью.

Стеганая

Стеганые вещи – один из самых главных трендов осеннего сезона. Не смотря на то, что у него много противников, которые ассоциируют тенденцию с рабочей одеждой, игнорировать ее тяжело. Такие куртки очень универсальны, учитывая тот факт, что носить пуховики еще рано, а они безусловно могут составить конкуренцию пальто.

Reserved, 1399 грн
Reserved, 1399 грн / Фото: reserved.com/

Реклама

Фуксия

Мода на яркие цвета не покинет нас ни осенью, ни зимой, ни весной следующего года. Куртка эффектного розового цвета станет умным вложением денег в гардероб. Обратите внимание на модные укороченные варианты курток этого оттенка.

Stradivarius, 1299 грн
Stradivarius, 1299 грн / Фото: stradivarius.com

Утепленный жилет

Эту модель можно носить отдельно, или она станет идеальным дополнением к стеганной рубашке и пальто. Самые теплый вариант осени!

Реклама

Marchi, 2296 грн
Marchi, 2296 грн / Фото: пресс-служба

Куртка-дубленка

Если вы не любитель одежды из полиэстера, а пальто носить уже надоело, ваш вариант – дубленка. Укороченные модели или фасоны, напоминающие классические байкерские – самые модные. Ко всему, они действительно намного теплее чем их собратья.

Zara, 2999 грн
Zara, 2999 грн / Фото: Zara

Куртка из хлопка

Без зонта в такой куртке конечно не обойтись, но в другом свой практичностью она незаменима. Куртку из хлопка можно легко постирать, она согреет в ненастную погоду и прослужит вам много лет, оставаясь всегда в тренде.

Mango, 2999 грн
Mango, 2999 грн / Фото: shop.mango.com/

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Уделите утром 5 минут лицу
Почему это важно?
Лайфхак дня
Как сварить кофе с кардамоном
Хакнуть
Ближайшие события

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
MUST HAVE
Beauty-новинки по уходу за волосами
Купить
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 главных концертов октября
Меган Фокс и Машин Ган Келли для GQ Style
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
4 - 10 октября
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ночь в отеле на Мальдивах за миллион гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как съездить в Будапешт недорого
Реальные цены
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять