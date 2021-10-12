5 самых модных курток на каждый день осени

Согласитесь, носить пальто в дождливую погоду – не лучший вариант. Мы выбрали самые модные фасоны и модели курток сезона осень 2021, которые согреют и защитят в ненастную погоду

Самые трендовые куртки сезона осень 2021 / Фото: пресс-служба

Синоптики с каждым днем все больше предупреждают о снижении температуры, которую мы уже и так чувствуем. В ожидании надвигающихся холодов сезона осень 2021, мы выбираем стильные пальто и присматриваемся к теплым курткам.

И если элегантные и женственные модели пальто можно носить ежедневно в офис, зная, что оно идеально дополнит ваш образ. В выборе курток многие теряются.

Реклама

Мы выбрали 5 трендовых вариантов курток, которые понадобятся вам этой осенью.

Стеганая

Стеганые вещи – один из самых главных трендов осеннего сезона. Не смотря на то, что у него много противников, которые ассоциируют тенденцию с рабочей одеждой, игнорировать ее тяжело. Такие куртки очень универсальны, учитывая тот факт, что носить пуховики еще рано, а они безусловно могут составить конкуренцию пальто.

Reserved, 1399 грн / Фото: reserved.com/

Реклама

Фуксия

Мода на яркие цвета не покинет нас ни осенью, ни зимой, ни весной следующего года. Куртка эффектного розового цвета станет умным вложением денег в гардероб. Обратите внимание на модные укороченные варианты курток этого оттенка.

Stradivarius, 1299 грн / Фото: stradivarius.com

Утепленный жилет

Эту модель можно носить отдельно, или она станет идеальным дополнением к стеганной рубашке и пальто. Самые теплый вариант осени!

Реклама

Marchi, 2296 грн / Фото: пресс-служба

Куртка-дубленка

Если вы не любитель одежды из полиэстера, а пальто носить уже надоело, ваш вариант – дубленка. Укороченные модели или фасоны, напоминающие классические байкерские – самые модные. Ко всему, они действительно намного теплее чем их собратья.

Zara, 2999 грн / Фото: Zara

Куртка из хлопка

Без зонта в такой куртке конечно не обойтись, но в другом свой практичностью она незаменима. Куртку из хлопка можно легко постирать, она согреет в ненастную погоду и прослужит вам много лет, оставаясь всегда в тренде.