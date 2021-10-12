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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

5 наймодніших курток на кожен день осені

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
12 жовтня, 19:11
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Погодьтеся, носити пальто в дощову погоду – не найкращий варіант. Ми вибрали самі модні фасони і моделі курток сезону осінь 2021, які зігріють і захистять в негоду
Самі трендові куртки сезону осінь 2021
Самі трендові куртки сезону осінь 2021 / Фото: пресслужба

Синоптики з кожним днем все більше попереджають про зниження температури, яку ми вже і так відчуваємо. В очікуванні настання холодів сезону осінь 2021, ми вибираємо стильні пальто і придивляємося до теплих курток.

І якщо елегантні і жіночні моделі пальто можна носити щодня в офіс, знаючи, що воно ідеально доповнить ваш образ. У виборі курток багато з нас губляться.

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Ми вибрали 5 трендових варіантів курток, які знадобляться вам цієї осені.

Стьобана

Стьобані речі – один з найголовніших трендів осіннього сезону. Не дивлячись на те, що у нього багато ворогів, які асоціюють тенденцію з робочим одягом, ігнорувати їх важко. Такі куртки дуже універсальні, з огляду на той факт, що носити пуховики ще рано, а ще вони безумовно можуть скласти конкуренцію пальто.

Reserved, 1399 грн
Reserved, 1399 грн / Фото: reserved.com/

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Фуксія

Мода на яскраві кольори не покине нас ні восени, ні взимку, ні навесні наступного року. Куртка ефектного рожевого кольору стане розумним вкладенням грошей в гардероб. Зверніть увагу на модні укорочені варіанти курток цього відтінку.

Stradivarius, 1299 грн
Stradivarius, 1299 грн / Фото: stradivarius.com

Утеплений жилет

Цю модель можна носити окремо, або вона стане ідеальним доповненням до стьобаної сорочки і пальто. Самий теплий варіант осені!

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Marchi, 2296 грн
Marchi, 2296 грн / Фото: пресслужба

Куртка-дублянка

Якщо ви не любитель одягу з поліестеру, а пальто носити вже набридло, ваш варіант – дублянка. Укорочені моделі або фасони, що нагадують класичні байкерські – наймодніші. До всього, вони дійсно набагато тепліші ніж їх побратими.

Zara, 2999 грн
Zara, 2999 грн / Фото: Zara

Куртка з бавовни

Без парасольки в такій куртці звичайно не обійтися, але в іншому своєю практичністю вона незамінна. Куртку з бавовни можна легко випрати, вона зігріє в непогоду і прослужить вам багато років, залишаючись завжди в тренді.

Mango, 2999 грн
Mango, 2999 грн / Фото: shop.mango.com/

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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