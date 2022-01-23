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Парни, вдохновляемся: как одевались мужчины на Неделе моды в Милане

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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23 января, 14:00
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Каждый год мы ждем этого периода, чтобы вдохновиться порцией стильных луков от самых модных людей планеты
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно Ukrainian Fashion Week объявили программу юбилейного сезона, в то время как с 15 по 17 января в Милане проходила Неделя мужской моды сезона осень-зима 2022/2023. Пока модники переместились в Париж, мы рассматриваем лучшие образы.

В этот период улицы итальянского города были яркими, как никогда! От количества модников на квадратный метр можно было сойти с ума. Среди стильных гостей мероприятия были: редакторы модных изданий, модели и стритстайл-звезды, посетившие показы Ermenegildo Zegna, 1017 ALYX 9SM, Dolce & Gabbana, Prada, Fendi и многих других.

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Парни на Недели мужской моды в Милане 2022
Парни на Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Кайф в том, что никто не придерживался какого-то определенного дресс-кода. Как всегда, визиры выбирали неординарные наряды, которые бросались в глаза своей эклектичностью, сочетанием различных принтов и смелых цветов, необъяснимым тандемом разных фактур и объемами.

Парни на Недели мужской моды в Милане 2022
Парни на Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

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Парни на Недели мужской моды в Милане 2022
Парни на Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Парни на Недели мужской моды в Милане 2022
Парни на Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: vogue.ua

Парни на Недели мужской моды в Милане 2022
Парни на Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: vogue.ua

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Парни на Недели мужской моды в Милане 2022
Парни на Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: vogue.ua

Лучшие мужские streetstyle-образы с Недели мужской моды в Милане — дальше в галерее.

Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 | Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 | Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 | Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 | Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 | Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 | Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 | Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 | Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 | Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 | Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 | Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 | Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 | Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 | Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 | Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 | Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 | Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 | Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 | Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 | Фото: vogue.ua
Как одеваются парни Недели мужской моды в Милане 2022 / Фото: vogue.ua
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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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