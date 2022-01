25 лет в Украине: Ukrainian Fashion Week объявили программу юбилейного сезона

Оргкомитет Украинской Недели моды рассказал, когда пройдет событие, в каком формате, какие дизайнеры примут участие и кто сможет посетить показы

Ukrainian Fashion Week объявили программу 50-го сезона / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом году Ukrainian Fashion Week празднует свое 25-летие. Отметят юбилейную дату организаторы, как всегда, в работе. Начнется все с нового сезона показов коллекций FW 2022-23, который состоится в формате phygital с 3 по 6 февраля.

Основанный в 1997 году, Ukrainian Fashion Week стал первой Неделей моды не только на постсоветском пространстве, но и на территории всей Центральной Европы. Этот сезон станет особенным и будет уже 50-м для команды. За все время в рамках Недели моды состоялось более 1600 показов и презентаций коллекций более 400 брендов.

25 лет Ukrainian Fashion Week – это не просто 25-летняя история одной компании. Это история украинских дизайнеров, которых однажды объединила наша идея сделать свою страну модной. Создать в стране новую индустрию, которая важна как для экономики страны, так и для развития её культуры. Индустрию, которая представляет Украину миру, как страну талантливых людей, новых технологий, конструктивного партнерства. Сегодня нашими приоритетами являются sustainability, диджитализация, разнообразие и инклюзивность. Именно на них сейчас строится украинская и мировая fashion-индустрия, – комментирует глава Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская.

Программа 50-го сезона UFW

Программа Ukrainian Fashion Week FW 2022-23 / Фото: пресс-служба

Традиционно, в отдельный день нового сезона UFW будет представлена ​​программа New Generation of Fashion, в рамках которой пройдут показы дизайнеров-участников платформ New Names и Fresh Fashion, а также graduate show украинских частных fashion-школ.

Стать гостем модного показа сможет каждый, посмотрев онлайн-трансляцию на популярном медиасервисе, а также диджитал-платформах UFW.

