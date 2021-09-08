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Pantone назвали главные цвета весны 2022

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
8 сентября, 22:50
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Эксперты Института цвета определили главные цвета будущего сезона. На их мнение повлияла пандемия, повсеместные локдауны и масочный режим
Главные цвета весеннего сезона 2022 года
Главные цвета весеннего сезона 2022 года / Фото: instagram.com/pantone

Институт цвета Pantone представили отчет о цветовых трендах весны 2022 года для Недели моды в Нью-Йорке. Как раз в первый день старта модного марафона. В отчет вошли 10 ярких цветов и 5 основных классических оттенков.

Леатрис Эйсман, исполнительный директор Института цвета Pantone, рассказала:

Эмоциональное качество цветов действительно оказывает большее влияние, чем все остальное, что происходит в окружающем нас мире. Я просто поражена, что люди говорят о своих чувствах к цвету чаще, чем когда-либо прежде.

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Специалисты отмечают, главным фактором, повлиявшим на такое изменение восприятия, стала пандемия. Так, в палитре трендовых цветов представлены четыре оттенка синего, каждый из которых как будто намекает на вездесущие защитные маски.

В десятку оттенков лидеров Pantone вошли: пастельно-голубой (Spun Sugar, 12-4401), пудрово-розовый (Gossamer Pink, 13-1513), ярко-малиновый (Innuendo, 18-2042), темно-синий (Skydiver, 19-4151), солнечно-желтый (Daffodil, 14-0850), оттенок покрытого льдом озера (Glacier Lake, 16-4118), "морская волна" (Harbor Blue, 18-4728), кофейный (Coca Mocha, 18-1019), георгиновый (Dahlia, 18-3324) и красный (Poinciana, 18-1564).

Spun Sugar / Фото: pantone.com
Glacier Lake / Фото: pantone.com
Gossamer Pink / Фото: pantone.com
Coca Mocha / Фото: pantone.com
Dahlia / Фото: pantone.com
Poinciana / Фото: pantone.com
Innuendo / Фото: pantone.com
Harbor Blue / Фото: pantone.com
Daffodil / Фото: pantone.com
Skydiver / Фото: pantone.com
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Индустрия моды мгновенно отреагировала на изменения в обществе. Проблемы со здоровьем, локдауны, отмененные планы, разбитые надежды, постоянный перенос сроков – все это повлекло тренды на спокойные тона. Но, только в половине случаев.

С другой стороны, человеческая склонность к желанию выйти из заточения и снова стать активным. Яркие цвета поднимают настроение и позволяют отказаться снова стать ребенком, учат радоваться жизни и доставляют удовольствие.

Пять классических оттенков:

  • снежно-белый (Snow White, 11-0602),
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/ Фото: pantone.com

  • бежевый (Perfectly Pale, 13-0003),

/ Фото: pantone.com

  • базиликовый (Basil, 16-6216),

/ Фото: pantone.com

  • бледно-серый (Northern Droplet, 14-4104),

/ Фото: pantone.com

  • цвет маковых зерен (Poppy Seed, 18-4004).

/ Фото: pantone.com

Смотрите в ролике о главных оттенках года:

Читайте также: Pantone посвятили новый оттенок спасению коралловых рифов (фото)

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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