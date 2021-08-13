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Pantone посвятили новый оттенок спасению коралловых рифов (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"
13 августа, 13:40
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Институт цвета объединился с компанией по производству кошачьего корма, чтобы вместе восстановить 185 тысяч квадратных метров коралловых рифов по всему миру
Цвет Pantone Sheba Hope
Цвет Pantone Sheba Hope / Фото: pantone.com

Pantone, которые ранее назвали два главных цвета 2021 года, представили новый оттенок. Им стал сине-зеленый оттенок, похожий на цвет морской волны. Институт цвета посвятил новый оттенок благотворительной инициативе – спасению коралловых рифов.

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Новый цвет получил название Hope (в пер. с англ. "Надежда").

Искрящийся синий цвет отражает здоровое биоразнообразие и природный рай, которые возможны только у процветающего кораллового рифа, — сказано в релизе Pantone.

Цвет Pantone Sheba Hope
Цвет Pantone Sheba Hope / Фото: pantone.com

Pantone присоединились к инициативе компании по изготовлению кошачьего корма Sheba и их глобальной программе по восстановлению коралловых рифов. Sheba запустили проект ранее и благодаря их финансированию уже реанимировали экосистему рифом, расположенную рядом с побережьем острова Сулавеси в Индонезии.

Компании вместе собираются привлечь общественное внимание к проблеме исчезновения коралловых рифов и, как следствие, всех морских жителей, которые там обитают.

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В планах Pantone и Sheba восстановить 185 тысяч квадратных метров коралловых рифов по всему миру. Приблизительно это равно 148 олимпийским бассейнам (ширина и длина одного такого равняется – 25 на 50 метров).

Смотрите видео, созданное Sheba и Pantone о кораллах:

Ранее мы рассказывали:

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Редактор проекта "Красиво"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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