Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🚷 Дело Порошенко 🍾 Итоги года 2021 😷 Омикрон в Украине 🚀 Ультиматум России НАТО

Отпуск на Новый год

Гид по подаркам

Список Обамы

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Хотите одеваться, как "Эмили в Париже"? – ловите инструкцию

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
22 декабря, 12:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Теперь настоящие фанаты французского шарма смогут купить одежду, как у главной героини
Сериал "Эмили в Париже" начал сотрудничать с турецким брендом одежды
Сериал "Эмили в Париже" начал сотрудничать с турецким брендом одежды / Фото: Коллаж: Сегодня

Любимый сериал миллионов девушек снова возвращается, поэтому предлагаем вспомнить первый сезон. А теперь еще новости покруче – мы сможем одеваться, как неповторимая героиня комедийной драмы Netflix.

Создатели ультра-кокетливого и яркого сериала "Эмили в Париже" выпустили свою первую в мире коллекцию в сотрудничестве с турецким брендом My Beachy Sid. Настоящие фанаты смогут подражать смелому стилю главных героев.

Реклама

Продюсер и создатель сериала Даррен Стар в интервью Vogue рассказал:

Стиль Эмили многогранный и с чувством юмора. Она заинтересована поддержанием своей индивидуальности.

Теперь мы сможем одеваться, как героини сериала "Эмили в Париже"
Теперь мы сможем одеваться, как героини сериала "Эмили в Париже" / Фото: Инстаграм

Реклама

Коллаборация захватывает декадансным стилем и легкостью и предназначена для самоуверенной женщины, которая ценит французский шарм и романтичный стиль.

Сериал "Эмили в Париже" начал сотрудничать с турецким брендом одежды
Сериал "Эмили в Париже" начал сотрудничать с турецким брендом одежды / Фото: Инстаграм

Сюжетная линия второго сезона представила нам возможность органического партнерства с My Beachy Side, чья коллекция отражает расслабленный гламур и жизнерадостность юга Франции. Сезон выражает совершенно другой взгляд на наших персонажей. Каким бы ярким и радостным ни был ассортимент одежды, капсула включает в себя социально ответственный компонент. Турецкий лейбл My Beachy Side – это безотходный бренд, которым руководят женщины-ремесленницы, имеющие неограниченный доступ к экономическим материалам. Основательница бренда пляжной моды, американка с турецкими корнями Гамзе Атес говорит, что ее коллеги "настоящие мастера".

От вязаных крючком бюстгальтеров в морском стиле до макси-юбок с бахромой цвета океана – каждое изделие в коллекции связано вручную или крючком, олицетворяя залитое солнцем лето на юге Франции. Среди безупречных вещей – универсальное платье Poisson, тщательно сшитое вручную с использованием морских мотивов, комбинезон L’eau – восхитительно скромный слитный костюм морячки, идеально подходящий для приключений на берегу.

Реклама

Новая коллекция My Beachy Sid
Новая коллекция My Beachy Sid / Фото: Инстаграм

Платье My Beachy Sid за $635 (17 310 грн)
Платье My Beachy Sid за $635 (17 310 грн) / Фото: Инстаграм

Платье My Beachy Sid за $389 (10 604 грн)
Платье My Beachy Sid за $389 (10 604 грн) / Фото: Инстаграм

Купальник My Beachy Sid за $175 (4 770 грн)
Купальник My Beachy Sid за $175 (4 770 грн) / Фото: Инстаграм

Коллекцию можно купить на сайте My Beachy Side.

Также не пропустите коллекцию косметики Lancôme, посвященную сериалу "Эмили в Париже".

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Новогодние лайфхаки
Как выбрать “осознанные” подарки
Открыть мешок
Pantone по-украински
Наши в теме
Wishlist
Что подарить на Новый год и Рождество
Найти классную идею
Психология праздника
Секреты эмоций, которые дарит Святой Николай
Окунуться в праздник!
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Лучшие фотозоны столицы
Хочу обновить Instgram
Чек-лист декабря
Успеть все до Нового года
Составляем список
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Лайфхак недели
Как украсить блюда к новогоднему столу
Хакнуть
Здорово
Узнать индекс массы своего тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров
Самый дорогой спецтопик
Ищешь подарки на Новый год
Дороже VS Дешевле
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
20 - 26 декабря
Читать гороскоп
Style X-File
Создаем современный гардероб
Советы Даши Савиной
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять