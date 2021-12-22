Хочете одягатися, як "Емілі у Парижі"? – ловіть інструкіцю

Тепер справжні фанати французького шарму зможуть купити одяг, як у головної героїні

Серіал "Емілі в Парижі" почав співпрацювати з турецьким брендом одягу / Фото: Колаж: Сьогодні

Улюблений серіал мільйонів дівчат знову повертається, тож пропонуємо згадати перший сезон. А тепер ще крутіші новини – ми зможемо одягатися, як неповторна героїня комедійної драми Netflix.

Творці ультра-кокетливого та яскравого серіалу "Емілі в Парижі" випустили свою першу у світі колекцію у співпраці з турецьким брендом My Beachy Sid. Справжні фанати зможуть наслідувати сміливий стиль головних героїв.

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Продюсер та творець серіалу Даррен Стар в інтерв'ю Vogue розповів:

Стиль Емілі багатогранний та з почуттям гумору. Вона зацікавлена у підтримці своєї індивідуальності.

Тепер ми зможемо одягатися як героїні серіалу "Емілі в Парижі" / Фото: Инстаграм

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Колаборація захоплює декадансним стилем та легкістю і призначена для самовпевненої жінки, яка цінує французький шарм та романтичний стиль.

Серіал "Емілі в Парижі" почав співпрацювати з турецьким брендом одягу / Фото: Инстаграм

Сюжетна лінія другого сезону представила нам можливість органічного партнерства з My Beachy Side, колекція якого відображає розслаблений гламур і життєрадісність півдня Франції. Сезон виражає зовсім інший погляд наших персонажів. Яким би яскравим і радісним не був асортимент одягу, капсула включає соціально відповідальний компонент. Турецький лейбл My Beachy Side – це безвідходний бренд, яким керують жінки-ремісниці, які мають необмежений доступ до економічних матеріалів. Засновниця бренду пляжної моди, американка з турецьким корінням Гамзе Атес каже, що її колеги "справжні майстри".

Від в'язаних гачком бюстгальтерів у морському стилі до максі-спідниць з бахромою кольору океану – кожен виріб у колекції пов'язаний вручну або гачком, уособлюючи літо, що залите сонцем, на півдні Франції. Серед бездоганних речей – універсальна сукня Poisson, ретельно пошита вручну з використанням морських мотивів, комбінезон L’eau – чудово скромний злитий костюм морячки, що ідеально підходить для пригод на березі.

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Колекцію можна купити на сайті My Beachy Side.

Також не пропустіть колекцію косметики Lancôme, присвячену серіалу "Емілі у Парижі".