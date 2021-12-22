Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 😷 Омікрон в Україні 🚀 Ультиматум Росії НАТО

Відпустка на Новий рік

Гід по подарункам

Список Обами

Шоу "Маска"-2

Новий рік 2022

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Хочете одягатися, як "Емілі у Парижі"? – ловіть інструкіцю

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
22 грудня, 12:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тепер справжні фанати французького шарму зможуть купити одяг, як у головної героїні
Серіал "Емілі в Парижі" почав співпрацювати з турецьким брендом одягу
Серіал "Емілі в Парижі" почав співпрацювати з турецьким брендом одягу / Фото: Колаж: Сьогодні

Улюблений серіал мільйонів дівчат знову повертається, тож пропонуємо згадати перший сезон. А тепер ще крутіші новини – ми зможемо одягатися, як неповторна героїня комедійної драми Netflix.

Творці ультра-кокетливого та яскравого серіалу "Емілі в Парижі" випустили свою першу у світі колекцію у співпраці з турецьким брендом My Beachy Sid. Справжні фанати зможуть наслідувати сміливий стиль головних героїв.

Реклама

Продюсер та творець серіалу Даррен Стар в інтерв'ю Vogue розповів:

Стиль Емілі багатогранний та з почуттям гумору. Вона зацікавлена у підтримці своєї індивідуальності.

Тепер ми зможемо одягатися як героїні серіалу "Емілі в Парижі"
Тепер ми зможемо одягатися як героїні серіалу "Емілі в Парижі" / Фото: Инстаграм

Реклама

Колаборація захоплює декадансним стилем та легкістю і призначена для самовпевненої жінки, яка цінує французький шарм та романтичний стиль.

Серіал "Емілі в Парижі" почав співпрацювати з турецьким брендом одягу
Серіал "Емілі в Парижі" почав співпрацювати з турецьким брендом одягу / Фото: Инстаграм

Сюжетна лінія другого сезону представила нам можливість органічного партнерства з My Beachy Side, колекція якого відображає розслаблений гламур і життєрадісність півдня Франції. Сезон виражає зовсім інший погляд наших персонажів. Яким би яскравим і радісним не був асортимент одягу, капсула включає соціально відповідальний компонент. Турецький лейбл My Beachy Side – це безвідходний бренд, яким керують жінки-ремісниці, які мають необмежений доступ до економічних матеріалів. Засновниця бренду пляжної моди, американка з турецьким корінням Гамзе Атес каже, що її колеги "справжні майстри".

Від в'язаних гачком бюстгальтерів у морському стилі до максі-спідниць з бахромою кольору океану – кожен виріб у колекції пов'язаний вручну або гачком, уособлюючи літо, що залите сонцем, на півдні Франції. Серед бездоганних речей – універсальна сукня Poisson, ретельно пошита вручну з використанням морських мотивів, комбінезон L’eau – чудово скромний злитий костюм морячки, що ідеально підходить для пригод на березі.

Реклама

Колекцію можна купити на сайті My Beachy Side.

Також не пропустіть колекцію косметики Lancôme, присвячену серіалу "Емілі у Парижі".

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Новорічні лайфхаки
Як вибрати "свідомі" подарунки
Відкрити мішок
Pantone по-українськи
Наші у темі
Wishlist
Що подарувати на Новий рік та Різдво
Знайти класну ідею
Святкова психологія
Секрети емоцій, що дарує Святий Миколай
Зануритися у свято!
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Найкращі фотозони столиці
Хочу оновити Instgram
Чек-лист грудня
Встигнути все до Нового року
Складаємо список
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Лайфхак тижня
Як прикрасити страви до новорічного столу
Хакнути
Здорово
Дізнатися індекс маси свого тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Найдорожчий спецтопік
Шукаєш подарунки на Новий рік
Дорожче VS Дешевше
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
20 - 26 грудня
Читати гороскоп
Style X-File
Створюємо сучасний гардероб
Поради Даші Савіної
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти