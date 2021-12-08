Что входит в коллекцию косметики Lancôme, посвященную сериалу "Эмили в Париже"

В преддверии премьеры второго сезона сериала "Эмили в Париже", которую поклонники ожидают уже 22 декабря, Lancômeвыпустили коллекцию косметики, посвященную шоу Netflix.
Вдохновленная парижским гламуром и стилем главной героини Эмили (которую играет актриса Лили Коллинз), коллекция включает декоративную косметику, средства по уходу за кожей и парфюм с фирменными мотивами в форме сердца и подвески на сумке в виде Эйфелевой башни.
Также в коллекцию вошли палетка теней Emily in Paris Eyeshadow Palette, которая состоит из 12 оттенков: нюдовых, мерцающих коричневых, лиловых и синих; тушь для ресниц и помады для губ телесного, классического и яркого красного цветов.
В компании обещают, что сыворотка для кожи лица Advanced Génifique Serum, которая входит в коллекцию, сделает цвет более ровным и здоровым.
Завершает коллекцию Idôle Eau De Parfum – парфюм со сладким ароматом и нотками розы.
Купить бьюти-продукты Emily in Paris x Lancôme можно пока только в США на сайте бренда. Стоимость средств варьируется от 32 долларов за помаду до 105 долларов за сыворотку.
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