Что входит в коллекцию косметики Lancôme, посвященную сериалу "Эмили в Париже"

Помады самый насыщенных, ярких и модных оттенков и все, что должно быть в женской косметичке

Коллекция косметики Emily in Paris x Lancôme / Фото: пресс-служба

В преддверии премьеры второго сезона сериала "Эмили в Париже", которую поклонники ожидают уже 22 декабря, Lancômeвыпустили коллекцию косметики, посвященную шоу Netflix.

Вдохновленная парижским гламуром и стилем главной героини Эмили (которую играет актриса Лили Коллинз), коллекция включает декоративную косметику, средства по уходу за кожей и парфюм с фирменными мотивами в форме сердца и подвески на сумке в виде Эйфелевой башни.

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Также в коллекцию вошли палетка теней Emily in Paris Eyeshadow Palette, которая состоит из 12 оттенков: нюдовых, мерцающих коричневых, лиловых и синих; тушь для ресниц и помады для губ телесного, классического и яркого красного цветов.

Коллекция косметики Emily in Paris x Lancôme / Фото: пресс-служба

В компании обещают, что сыворотка для кожи лица Advanced Génifique Serum, которая входит в коллекцию, сделает цвет более ровным и здоровым.

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Завершает коллекцию Idôle Eau De Parfum – парфюм со сладким ароматом и нотками розы.

Коллекция косметики Emily in Paris x Lancôme / Фото: пресс-служба Коллекция косметики Emily in Paris x Lancôme / Фото: пресс-служба Коллекция косметики Emily in Paris x Lancôme / Фото: пресс-служба Коллекция косметики Emily in Paris x Lancôme / Фото: пресс-служба Коллекция косметики Emily in Paris x Lancôme / Фото: пресс-служба Коллекция косметики Emily in Paris x Lancôme / Фото: пресс-служба Коллекция косметики Emily in Paris x Lancôme / Фото: пресс-служба 1 /7

Купить бьюти-продукты Emily in Paris x Lancôme можно пока только в США на сайте бренда. Стоимость средств варьируется от 32 долларов за помаду до 105 долларов за сыворотку.

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