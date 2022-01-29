Обувь, на которую мы заслужили: мюли Бейонсе для Adidas

Если вы думала, что видели все интерпретации кроссовок, то ошибались. Смотрите на новое творение звезды для Adidas

Бейонсе создала новую модель кроссовок для Adidas / Фото: instagram.com/beyonce, adidas.com, Коллаж: Сегодня Бейонсе и Adidas выпустили очередную коллекцию одежды, в этот раз которая посвящена Дню Святого Валентина 2022. Капсула под названием IVY HEART представлена в основном бежевых и алых оттенках. Изюминкой же коллекции стала пара обуви – мюли. Реклама Суть в том, что их певица и дизайнеры бренда создали на основе классических кроссовок adidas Originals. Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com Модель IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" поступит в продажу в ближайшие дни. Ее стоимость составит 150 долларов. Реклама Обувь имеет характерный заостренный носок для мюль, а верх отсылает к кроссовкам: классические полоски, резиновая вставка и шнурки. Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com 1 /5 Читайте также: Бейонсе и ее дочери снялись в новой рекламе Ivy Park и Adidas