Обувь, на которую мы заслужили: мюли Бейонсе для Adidas

Если вы думала, что видели все интерпретации кроссовок, то ошибались. Смотрите на новое творение звезды для Adidas
Бейонсе создала новую модель кроссовок для Adidas / Фото: instagram.com/beyonce, adidas.com, Коллаж: Сегодня
Бейонсе и Adidas выпустили очередную коллекцию одежды, в этот раз которая посвящена Дню Святого Валентина 2022.
Капсула под названием IVY HEART представлена в основном бежевых и алых оттенках. Изюминкой же коллекции стала пара обуви – мюли.
Суть в том, что их певица и дизайнеры бренда создали на основе классических кроссовок adidas Originals.
Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com
Модель IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" поступит в продажу в ближайшие дни. Ее стоимость составит 150 долларов.
Обувь имеет характерный заостренный носок для мюль, а верх отсылает к кроссовкам: классические полоски, резиновая вставка и шнурки.
Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com
Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com
Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com
Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com
Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com
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Юлия Ткачук
Team Lead Life Сегодня
Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua. Больше статей автора