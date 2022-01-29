Life
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі ❓ Чому помер Вірчис 👊 США відмовили Росії 📋 Як підготуватися до НС

Мотивація жити

Трендові зачіски

Love Is...

Стиль Кароль

Тиждень від-кутюр

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Взуття, на яке ми заслуговуємо: мюлі Бейонсе для Adidas

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 січня, 12:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Якщо ви гадала, що бачили всі інтерпретації кросівок, то помилялися. Дивіться на новий витвір зірки для Adidas
Бейонсе створила нову модель кросівок Adidas
Бейонсе створила нову модель кросівок Adidas / Фото: instagram.com/beyonce, adidas.com, Колаж: Сьогодні

Бейонсе та Adidas випустили чергову колекцію одягу, цього разу присвячену Дню Святого Валентина 2022 року.

Капсула під назвою IVY HEART представлена в основному в бежевих та червоних відтінках. Родзинкою колекції стала пара взуття – мюлі.

Реклама

Суть у тому, що їх співачка та дизайнери бренду створили на основі класичних кросівок adidas Originals.

Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar
Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com

Модель IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" надійде у продаж найближчими днями. Її вартість становитиме 150 доларів.

Реклама

Взуття має характерний загострений носок для мюль, а верх відсилає до кросівок: класичні смужки, гумова вставка та шнурки.

Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar
Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com
Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar
Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com
Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar
Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com
Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar
Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com
Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar
Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com
1/5

Читайте також: Бейонсе та її дочки знялися у новій рекламі Ivy Park та Adidas

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Як зробити ідеальне селфі
Дізнатись!
Жіночі історії
Неймовірні перемоги над хворобою
Не здавайся!
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
Doodle Сьогодні
29 січня. Ольга Навоя Токарчук. Рівно 60 років тому у польському Сулехові народилася "інопланетна письменниця" українського походження – володарка Нобелівської премії з літератури-2018…
Історія дня - за хвилину
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Витрачаємо 1000 Зеленьского
Обираємо книгу місяця
Читатиму
Be Healthy
Скільки потрібно випити води за добу?
Розрахувати
Кількість рідини:
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Здорово
Перевір індекс маси тіла
Розрахувати
Ваш ІМТ
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
24 — 30 січня
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти