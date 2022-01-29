Взуття, на яке ми заслуговуємо: мюлі Бейонсе для Adidas

Якщо ви гадала, що бачили всі інтерпретації кросівок, то помилялися. Дивіться на новий витвір зірки для Adidas

Бейонсе створила нову модель кросівок Adidas / Фото: instagram.com/beyonce, adidas.com, Колаж: Сьогодні

Бейонсе та Adidas випустили чергову колекцію одягу, цього разу присвячену Дню Святого Валентина 2022 року.

Капсула під назвою IVY HEART представлена в основному в бежевих та червоних відтінках. Родзинкою колекції стала пара взуття – мюлі.

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Суть у тому, що їх співачка та дизайнери бренду створили на основі класичних кросівок adidas Originals.

Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com

Модель IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" надійде у продаж найближчими днями. Її вартість становитиме 150 доларів.

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Взуття має характерний загострений носок для мюль, а верх відсилає до кросівок: класичні смужки, гумова вставка та шнурки.

Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com Мюли IVY PARK x adidas Originals IVP Superstar "Plim" / Фото: adidas.com 1 /5

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