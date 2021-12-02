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Бейонсе и ее дочери снялись в новой рекламе Ivy Park и Adidas (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво
2 декабря, 12:30
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Блю Айви и Руми Картер, а также другие дети знаменитостей поддержали коллекцию Halls of Ivy
Бейонсе снялась в новой рекламной кампании Ivy Park и Adidas
Бейонсе снялась в новой рекламной кампании Ivy Park и Adidas / Фото: Коллаж: Сегодня

Вышел ролик Ivy Park и Adidas в поддержку их пятой совместной коллекции Halls of Ivy. В видео появились дети многих знаменитостей, в том числе дочери Бейонсе. В последнее время многие бренды предпочитают работать с детьми. Так, Jacquemus представили новую праздничную коллекцию, в рекламе которой снялись разновозрастные дети.

Блю Айви и Руми Картер снялись в рекламе Ivy Park и Adidas. Также в видеоряде появляются старшая дочь Коби Брайанта Наталия Брайант, дети Риз Уизерспун Ава Элизабет и Дикон Риз, а также баскетболисты Джеймс Харден и Джален Грин.

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Кадр из видеоролика пятой совместной коллекциии Ivy Park и Adidas Halls of Ivy
Кадр из видеоролика пятой совместной коллекциии Ivy Park и Adidas Halls of Ivy / Фото: скриншот

Halls of Ivy — это образное пространство, которое находится между тем, где вы сейчас находитесь, и тем, где вы стремитесь быть. Это безграничное, ничем не ограниченное место, где рады всем.

— поделилась Бейонсе.

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Коллекция будет выпущена на сайте Adidas 9 декабря и в интернет-магазине Ivy Park 10 декабря.

Рекламная кампания Ivy Park и Adidas
Рекламная кампания Ivy Park и Adidas / Фото: Инстаграм

Блю Айви и Руми Картер снялись в новой рекламной кампании Ivy Park и Adidas
Блю Айви и Руми Картер снялись в новой рекламной кампании Ivy Park и Adidas / Фото: Инстаграм

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Дети знаменитостей снялись в новой рекламной кампании Ivy Park и Adidas
Дети знаменитостей снялись в новой рекламной кампании Ivy Park и Adidas / Фото: Инстаграм

Дети знаменитостей снялись в новой рекламной кампании Ivy Park и Adidas
Дети знаменитостей снялись в новой рекламной кампании Ivy Park и Adidas / Фото: Инстаграм

Бейонсе в рекламной кампании Ivy Park и Adidas
Бейонсе в рекламной кампании Ivy Park и Adidas / Фото: Инстаграм

Бейонсе в рекламной кампании Ivy Park и Adidas
Бейонсе в рекламной кампании Ivy Park и Adidas / Фото: Инстаграм

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор проекта Красиво

Я не из тех людей, которые со школы знали, кем будут, когда вырастут. Но один важный человек как-то мне сказал: "Образование филолога - полифункциональное: можешь быть и учителем, и журналистом, и кем-угодно, если мозги работают", - поэтому посвятила себя углубленному изучению литературы и даже выпустила сборник сочинений, чтобы мама гордилась. В журналистике с 2014 года. Работала в интернет-изданиях: Infomist, Телеграф и HOCHU.ua. К команде Сегодня.ua присоединилась в ноябре 2021.

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