Образ дня: Джулианна Мур в наряде от украинского бренда за 7 тысяч гривен

Знаменитость выбрала черный брючный костюм из люрекса, дополнив его эффектными сережками и изысканным вечерним макияжем

Джулианна Мур в наряде от украинского бренда / Фото: instagram.com/juliannemoore

Популярная голливудская актриса и лауреатка премии Оскар Джулианна Мур появилась в эффектном наряде от украинского бренда Sleeper, который на днях выпустил новую свадебную коллекцию. Знаменитость выбрала черный брючный костюм.

Мировые звезды продолжают прославлять украинских дизайнеров на весь мир. 61-летняя кинозвезда надела на светский раут шикарную пижаму от украинского бренда Sleeper, который основали Катя Зубарева и Ася Вареца.

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Джулианна Мур в наряде от украинского бренда Sleeper / Фото: instagram.com/juliannemoore

В своем Instagram Джулианна Мур поделилась стильными фотографиями в пижаме "для выхода в свет" с люрексом, состоящей из рубашки с острым воротничком и расклешенными рукавами и свободных брюк.

Джулианна Мур в наряде от украинского бренда Sleeper / Фото: instagram.com/juliannemoore

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На сайте Luisaviaroma его можно найти в черном цвете, как у актрисы, за 7400 грн. Цена похожего комплекта непосредственно на сайте бренда Sleeper в белом цвете – 6210 грн.

Пижама украинского бренда Sleeper, как у Джулианны Мур / Фото: Коллаж: Сегодня

Дополнила образ знаменитость клатчем от Hunting Season и серьгами висюльками. Вечерний макияж с акцентом на глаза придал особый шарм и целостность луку.

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Джулианна Мур в наряде от украинского бренда Sleeper / Фото: instagram.com/juliannemoore

Также фото актрисы в Sleeper опубликовала в своем Instagram одна из топовых голливудских стилистов Кейт Янг, работавшая с Марго Робби, Дакотой Джонсон, Дженнифер Лоуренс и другими.

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