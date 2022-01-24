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Образ дня: Джуліанн Мур у наряді від українського бренду за 7 тисяч гривень

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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24 січня, 10:34
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Знаменитість обрала чорний брючний костюм із люрексу, доповнивши його ефектними сережками та вишуканим вечірнім макіяжем
Джуліанна Мур у вбранні від українського бренду
Джуліанна Мур у вбранні від українського бренду / Фото: instagram.com/juliannemoore

Популярна голлівудська актриса та лауреатка премії Оскар Джуліанн Мур з'явилася в ефектному вбранні від українського бренду Sleeper, який днями випустив нову весільну колекцію. Знаменитість вибрала чорний брючний костюм.

Світові зірки продовжують славити українських дизайнерів на весь світ. 61-річна кінозірка одягла на світський раут шикарну піжаму від українського бренду Sleeper, який заснували Катя Зубарєва та Ася Вареца.

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Джуліанна Мур вбрання від українського бренду Sleeper
Джуліанна Мур вбрання від українського бренду Sleeper / Фото: instagram.com/juliannemoore

У своєму Instagram Джуліанн Мур поділилася стильними фотографіями в піжамі "для виходу" з люрексом, що складається з сорочки з гострим комірцем і розкльошеними рукавами та вільних штанів.

Джуліанна Мур вбрання від українського бренду Sleeper
Джуліанна Мур вбрання від українського бренду Sleeper / Фото: instagram.com/juliannemoore

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На сайті Luisaviaroma його можна знайти у чорному кольорі, як в актриси, за 7400 грн. Ціна схожого комплекту безпосередньо на сайті бренду Sleeper у білому кольорі – 6210 грн.

Піжама українського бренду Sleeper, як у Джуліанни Мур
Піжама українського бренду Sleeper, як у Джуліанни Мур / Фото: Колаж: Сьогодні

Доповнила образ знаменитість клатчем від Hunting Season та сережками висульками. Вечірній макіяж з акцентом на очі надав особливий шарм та цілісність луку.

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Джуліанна Мур вбрання від українського бренду Sleeper
Джуліанна Мур вбрання від українського бренду Sleeper / Фото: instagram.com/juliannemoore

Також фото акторки у Sleeper опублікувала у своєму Instagram одна з топових голлівудських стилістів Кейт Янг, яка працювала з Марго Роббі, Дакотою Джонсон, Дженніфер Лоуренс та іншими.

Також не пропустіть: Кайя Гербер одяглася в стилі актрис "золотого століття" Голлівуду

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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