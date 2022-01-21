Украинский бренд Sleeper, который обожают Кэти Перри и Рианна, выпустил свадебную коллекцию

Популярная марка "пижам для выхода в люди" продолжает покорять мир своими потрясающими нарядами

Украинский бренд Sleeper выпустил свадебную коллекцию одежды / Фото: Коллаж: Сегодня

Прославившийся на весь мир украинский бренд Sleeper, появившийся также в продолжении сериала "Секс в большом городе" на Шарлотте, представил новую свадебную коллекцию, подходящую для особого случая.

Линейка универсальной свадебной одежды предназначена для поддержки невесты на протяжении всей церемонии. Декадентские мягкие шелковые и льняные платья идеально подходят для подружек молодой, а балетки станут незаменимым атрибутом для танцев.

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Льняное платье Paloma за 6450 грн / Фото: the-sleeper.com

Белое льняное платье Atlanta за 7200 грн / Фото: the-sleeper.com

Также коллекция включает в себя сдержанную, но драматичную прозрачную накидку, идеально подходящую для того, чтобы невеста выглядела ангельски чистой.

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Полупрозрачный Кейп Snow White за 4620 грн / Фото: the-sleeper.com

Потрясающее платье-комбинация с экстравагантными перьями затмит собой все лишнее во время чтения свадебных клятв.

Комиссоль Boheme с перьям за 6380 грн / Фото: the-sleeper.com

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Новая коллекция, естественно, включает в себя изящный набор пижам с расклешенными рукавами.

Костюм Люрексовый с брюками Stardust за 6210 грн / Фото: the-sleeper.com

В ассортименте свадебной одежды Sleeper также есть платья на любой вкус. Учитывая многоцелевой подход бренда, наряды действительно подходят на все случаи жизни.

Детальнее познакомиться со свадебной коллекцией бренда можно на сайте.

Шелковые тапочки Mille-feuille за 6670 грн / Фото: the-sleeper.com

Сатиновые Балетки Aristocat за 5500 грн / Фото: the-sleeper.com

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