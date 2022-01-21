Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией 💥 Телефонные террористы 😷 Новая вспышка COVID-19 💼 Суд над Порошенко

Стиль Обамы

Модный маникюр

День влюбленных

Смеяться как Джим

Тренды 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Украинский бренд Sleeper, который обожают Кэти Перри и Рианна, выпустил свадебную коллекцию

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
21 января, 11:29
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Популярная марка "пижам для выхода в люди" продолжает покорять мир своими потрясающими нарядами
Украинский бренд Sleeper выпустил свадебную коллекцию одежды
Украинский бренд Sleeper выпустил свадебную коллекцию одежды / Фото: Коллаж: Сегодня

Прославившийся на весь мир украинский бренд Sleeper, появившийся также в продолжении сериала "Секс в большом городе" на Шарлотте, представил новую свадебную коллекцию, подходящую для особого случая.

Линейка универсальной свадебной одежды предназначена для поддержки невесты на протяжении всей церемонии. Декадентские мягкие шелковые и льняные платья идеально подходят для подружек молодой, а балетки станут незаменимым атрибутом для танцев.

Реклама

Льняное платье Paloma за 6450 грн
Льняное платье Paloma за 6450 грн / Фото: the-sleeper.com

Белое льняное платье Atlanta за 7200 грн
Белое льняное платье Atlanta за 7200 грн / Фото: the-sleeper.com

Также коллекция включает в себя сдержанную, но драматичную прозрачную накидку, идеально подходящую для того, чтобы невеста выглядела ангельски чистой.

Реклама

Полупрозрачный Кейп Snow White за 4620 грн
Полупрозрачный Кейп Snow White за 4620 грн / Фото: the-sleeper.com

Потрясающее платье-комбинация с экстравагантными перьями затмит собой все лишнее во время чтения свадебных клятв.

Комиссоль Boheme с перьям за 6380 грн
Комиссоль Boheme с перьям за 6380 грн / Фото: the-sleeper.com

Реклама

Новая коллекция, естественно, включает в себя изящный набор пижам с расклешенными рукавами.

Костюм Люрексовый с брюками Stardust за 6210 грн
Костюм Люрексовый с брюками Stardust за 6210 грн / Фото: the-sleeper.com

В ассортименте свадебной одежды Sleeper также есть платья на любой вкус. Учитывая многоцелевой подход бренда, наряды действительно подходят на все случаи жизни.

Детальнее познакомиться со свадебной коллекцией бренда можно на сайте.

Шелковые тапочки Mille-feuille за 6670 грн
Шелковые тапочки Mille-feuille за 6670 грн / Фото: the-sleeper.com

Сатиновые Балетки Aristocat за 5500 грн
Сатиновые Балетки Aristocat за 5500 грн / Фото: the-sleeper.com

Также не пропустите: выглядывающие стринги возвращаются в моду

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как сделать идеальное селфи
Узнать!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Doodle Сегодня
21 января. Джордж Маршалл. В этот день 65 лет назад президент США Гарри Трумэн назначил госсекретарем страны куратора ядерного проекта, будущего “спасителя Европы" - автора Плана Маршалла…
История дня - за минуту
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Тратим 1000 Зеленского
Выбираем книгу месяца
Буду читать
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
17 — 23 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять