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Надя Дорофеева впервые снялась для украинского Vogue (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
26 октября, 16:23
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Невероятно красивая съемка и откровенное интервью певицы в ноябрьском номере издания
Надя Дорофеева в съемке для ноябрьского номера украинского Vogue
Надя Дорофеева в съемке для ноябрьского номера украинского Vogue / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева приняла участие в съемке для нового номера украинского издания Vogue. Певица снялась в черно-белой фотосессии для ноябрьского номера журнала.

Первый кадр со съемки артистка опубликовала в своем Instagram, подписав пост:

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Красиво лежу на страницах ноябрьского Vogue Ukraine.

На фото Надя позирует в черном вечернем платье с глубоким декольте, которое дополнила ожерельем, браслетом и украшением на ногу.

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Также звезда дала откровенное интервью изданию, в котором рассказала о новом проекте Dorofeeva, смене имиджа и стиля, сценическом образе и любви к моде. Все подробности нового проекта можно прочесть в ноябрьском номере Vogue.

Над образом Дорофеевой работали: фотограф Andrew Grey, стилист Анна Гончарова и визажист Павел Лотник.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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