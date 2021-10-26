Надя Дорофєєва вперше знялася для українського Vogue (фото)

Неймовірно красива зйомка та відверте інтерв'ю співачки у листопадовому номері видання

Надя Дорофєєва у зйомці для листопадового номера українського Vogue / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя Дорофєєва взяла участь у зйомці для нового номера українського видання Vogue. Співачка знялася в чорно-білої фотосесії для листопадового номера журналу.

Перший кадр зі зйомки артистка опублікувала у своєму Instagram, підписавши пост:

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Прекрасно лежу на сторінках листопадового Vogue Ukraine.

На світлині Надя позує в чорній вечірній сукні з глибоким декольте, яке доповнила намистом, браслетом та прикрасою на ногу.

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Також зірка дала відверте інтерв'ю виданню, в якому розповіла про новий проект Dorofeeva, зміну іміджу та стилю, сценічний образ та любов до моди. Всі подробиці нового проекту можна прочитати у листопадовому номері Vogue.

Над образом Дорофєєвої працювали: фотограф Andrew Grey, стиліст Ганна Гончарова та візажист Павло Лотник.

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