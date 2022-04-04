Национальная галерея Лондона переименовала картину Дега с украинками

Справедливость восторжествовала! Все больше культурных институций в мире стали разбираться в ошибках и признавать украинское искусство

Картина Дега, на которой запечатлены украинки / Фото: Коллаж: Сегодня

Лондонская национальная галерея изменила название знаменитой картины Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на украинских. Об этом сообщило британское издание The Guardian. В музее отметили, что торжество справедливости стало возможным после того, как культурные деятели и активисты со всего мира стали обращаться с письмами в институцию.

Одной из инициаторов стала украинская художница и дизайнер Мариам Наем. В своем аккаунте в Facebook она написала, что разослала письма в три музея, коллекции которых содержат эту серию работ художника. Мариам попросила исправить ошибки и переименовать картины.

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"Украинские танцовщицы", Эдгар Дега / Фото: Лондонская национальная галерея

"Украинские танцовщицы" Дега – это пастель, созданная в 1899 году. На ней изображена труппа танцовщиц, от выступления которой в Париже художник был в восторге. Ленты в волосах танцовщиц – характерного желто-голубого цвета, подобно украинскому флагу; того же цвета гирлянды, которые они несут. Название этой картины было предметом обсуждения на протяжении многих лет и освещается в научной литературе. Однако в течение последнего месяца мы сосредоточили на ней больше внимания из-за текущей ситуации в стране. Мы считаем, что настал подходящий момент обновить название картины, чтобы лучше отразить тему картины, – рассказал пресс-секретарь Национальной галереи.

В галерее также сообщили, что исследования картин Дега продолжаются. Специалисты отметили, что их пример должен побуждать другие культурные учреждения переосмыслить и исправить ошибки и неправильную маркировку украинского искусства.

Ранее мы рассказывали, как украинскому художнику Павлу Макову удалось выехать из Харькова, чтобы представить свой проект на Венецианской биеннале.