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Национальная галерея Лондона переименовала картину Дега с украинками

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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4 апреля, 12:19
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Справедливость восторжествовала! Все больше культурных институций в мире стали разбираться в ошибках и признавать украинское искусство
Картина Дега, на которой запечатлены украинки
Картина Дега, на которой запечатлены украинки / Фото: Коллаж: Сегодня

Лондонская национальная галерея изменила название знаменитой картины Эдгара Дега "Русские танцовщицы" на украинских. Об этом сообщило британское издание The Guardian. В музее отметили, что торжество справедливости стало возможным после того, как культурные деятели и активисты со всего мира стали обращаться с письмами в институцию.

Одной из инициаторов стала украинская художница и дизайнер Мариам Наем. В своем аккаунте в Facebook она написала, что разослала письма в три музея, коллекции которых содержат эту серию работ художника. Мариам попросила исправить ошибки и переименовать картины.

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"Украинские танцовщицы", Эдгар Дега
"Украинские танцовщицы", Эдгар Дега / Фото: Лондонская национальная галерея

"Украинские танцовщицы" Дега – это пастель, созданная в 1899 году. На ней изображена труппа танцовщиц, от выступления которой в Париже художник был в восторге. Ленты в волосах танцовщиц – характерного желто-голубого цвета, подобно украинскому флагу; того же цвета гирлянды, которые они несут. Название этой картины было предметом обсуждения на протяжении многих лет и освещается в научной литературе. Однако в течение последнего месяца мы сосредоточили на ней больше внимания из-за текущей ситуации в стране. Мы считаем, что настал подходящий момент обновить название картины, чтобы лучше отразить тему картины, – рассказал пресс-секретарь Национальной галереи.

В галерее также сообщили, что исследования картин Дега продолжаются. Специалисты отметили, что их пример должен побуждать другие культурные учреждения переосмыслить и исправить ошибки и неправильную маркировку украинского искусства.

Ранее мы рассказывали, как украинскому художнику Павлу Макову удалось выехать из Харькова, чтобы представить свой проект на Венецианской биеннале.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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