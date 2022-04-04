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Національна галерея Лондона перейменувала картину Дега з українками

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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4 квітня, 12:19
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Справедливість перемогла! Все більше культурних інституцій у світі стали розбиратися у помилках та визнавати українське мистецтво
Картина Дега, на якій зображені українки
Картина Дега, на якій зображені українки / Фото: Колаж: Сьогодні

Лондонська національна галерея змінила назву знаменитої картини Едгара Дега "Російські танцівниці" на українських. Про це повідомило британське видання The Guardian. У музеї зазначили, що торжество справедливості стало можливим після того, як культурні діячі та активісти з усього світу почали звертатися з листами до інституції.

Однією з ініціаторок стала українська художниця та дизайнерка Маріам Наєм. У своєму акаунті у Facebook вона написала, що розіслала листи до трьох музеїв, колекції яких містять цю серію робіт художника. Маріам попросила виправити помилки та перейменувати картини.

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/ Фото: Лондонська національна галерея

"Українські танцівниці" Деґа – це пастель, що була створена у 1899 році. На ній зображено трупу танцівниць, від виступу якої в Парижі художник був просто у захваті. Стрічки у волоссі танцівниць – характерного блакитно-жовтого кольору, подібно до українського прапора; такого ж кольору гірлянди, які вони несуть. Назва цієї картини була предметом обговорення впродовж багатьох років і висвітлюється в науковій літературі. Проте протягом останнього місяця ми зосередили на ній більше уваги через поточну ситуацію в країні. Ми вважаємо, що настав відповідний момент оновити назву картини, щоб краще відобразити тему картини, – каже прессекретар Національної галереї.

У галереї також повідомили, що дослідження картин Дега продовжуються. Фахівці зазначили, що їхній приклад має спонукати інші культурні установи переосмислити та виправити помилки та неправильне маркування українського мистецтва.

Раніше ми розповідали, як українському художнику Павлу Макову вдалося виїхати з Харкова, щоб представити свій проєкт на Венеціанській бієнале.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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