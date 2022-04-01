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Украинскому художнику Павлу Макову удалось выехать из Харькова. Он представит свой проект на Венецианской биеннале

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня
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1 апреля, 20:43
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23 апреля в Венеции стартует 59-я биеннале. Несмотря на войну, Украина примет участие в международной художественной выставке. Эта стало возможно благодаря команде, которым удалось эвакуировать из Киева фрагменты работы художника Павла Макова
1. Павел Маков. 2. Страница из авторской книги «Донроза», 2008–2010
1. Павел Маков. 2. Страница из авторской книги «Донроза», 2008–2010 / Фото: vogue.ua, Коллаж: Сегодня

К событию тщательно готовились. В декабре 2021 года художник дал интервью для номера Vogue MAN s/s 2022, который должен был выйти в апреле. Тогда никто и подумать не мог, что герой номера будет прятаться с семьей от бомбежек в подвале Ермилов-центра в Харькове, который более месяца обстреливают российские оккупанты.

К счастью, 63-летнему Макову удалось эвакуироваться из Харькова, сейчас он находится в Италии, где 23 апреля презентует свой проекта всему миру.

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"Фонтан истощения", 2003. Модель из бронзы, коллекция PinchukArtCentre
"Фонтан истощения", 2003. Модель из бронзы, коллекция PinchukArtCentre / Фото: vogue.ua

Павел Маков родился в 1958 году в Ленинграде. В подростковом возрасте он оказался в Симферополе, где учился на живописном отделении крымского художественного училища. После окончил Харьковский художественно-промышленный институт, выбрав факультет графики. Именно графике Маков посвятил свою деятельность и жизнь.

Павел Маков в своей мастерской в ​​Харькове в декабре 2021 года
Павел Маков в своей мастерской в ​​Харькове в декабре 2021 года / Фото: vogue.ua

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На Венецианской биеннале Павел представит работу под названием "Фонтан истощения. Aqua Alta".

Маков рассказал, что истоки работы еще в 1995 году. Тогда он создал проект "Сбор сока". Художник изобразил две реки Харькова. Уже позже появился первый рисунок с целым фонтаном – многоярусной символической композицией, которая состоит из леек.

"Фонтан истощения", 1996. Технический рисунок
"Фонтан истощения", 1996. Технический рисунок / Фото: vogue.ua

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Художник прокомментировал:

Венеция – город умирания, город потери сил, город истощения, потому, когда кураторы The Naked Room предложили подать заявку на биеннале, я не сомневался, какой проект выбрать. Хотя самому и в голову не пришло бы подаваться: мне комфортно создавать камерное искусство, пусть даже для одного зрителя.

Сам Маков представлял, что его работа будет висеть на кирпичной стене, а вода из фонтана стекала бы в канал Венеции. Тогда его работа рифмовалась с городом, который исчезает под водой, и была бы представлена идеально. К сожалению, старинный бастион Arsenale такой возможности не предполагает.

Павел Маков в своей мастерской в ​​Харькове в декабре 2021 года
Павел Маков в своей мастерской в ​​Харькове в декабре 2021 года / Фото: vogue.ua

Читайте интервью художника, в котором он рассказал о своем отношении к биеннале, Советскому Союзу и жизни в Харькове, для украинского Vogue.ua на сайте издания.

Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Team Lead Life Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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