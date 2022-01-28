Меган Фокс показала модный маникюр. Он идеален ко Дню Святого Валентина

Меган Фокс, которая недавно обручилась со своим парнем Machine Gun Kelly, приняв от него особенное кольцо стоимостью 2,5 млн грн, показала стильный образ и яркий маникюр, который станет идеальным украшением ваших рук 14 февраля.
Конец января напоминает нам о том, что скоро самый романтичный праздник — День святого Валентина 2022. Уже пора придумывать себе стильный образ, присматриваться к вариантам красивого макияжа, ну и, конечно же, выбирать дизайн маникюра.
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Знаменитости облегчают наш непростой выбор, когда делятся своими стильными снимками. Меган Фокс также удивила фолловеров новой публикацией. Звезда показала яркий тыквенный маникюр, который идеально вписывается в контекст Дня влюбленных 2022 и немного разбавляет серые зимние будни.
Также знаменитость приятно удивила стильным сдержанным луком, состоящим из серых брюк ровного кроя и такого же цвета водолазке без рукавов. Завершила образ красотка гиацинтовыми лодочками и мини-сумкой.
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