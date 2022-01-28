Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
☎ Переговоры Байден-Зеленский 🔴 Расстрелы в Днепре 👊 США отказали России 📋 Как подготовиться к ЧС

Мотивация жить

Трендовые прически

Love Is...

Стиль Кароль

Неделя от-кутюр

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о стиле

Меган Фокс показала модный маникюр. Он идеален ко Дню Святого Валентина

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
28 января, 10:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В новой публикации актриса продемонстрировала стильный нейл-дизайн, снова блеснула своим роскошным кольцом и очаровала луком
Меган Фокс сделала новый маникюр, и этот дизайн можно повторить на День святого Валентина 2022
Меган Фокс сделала новый маникюр, и этот дизайн можно повторить на День святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/meganfox

Меган Фокс, которая недавно обручилась со своим парнем Machine Gun Kelly, приняв от него особенное кольцо стоимостью 2,5 млн грн, показала стильный образ и яркий маникюр, который станет идеальным украшением ваших рук 14 февраля.

Конец января напоминает нам о том, что скоро самый романтичный праздник — День святого Валентина 2022. Уже пора придумывать себе стильный образ, присматриваться к вариантам красивого макияжа, ну и, конечно же, выбирать дизайн маникюра.

Реклама

Меган Фокс сделала новый маникюр, и этот дизайн можно повторить на День святого Валентина 2022
Меган Фокс сделала новый маникюр, и этот дизайн можно повторить на День святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/meganfox

Знаменитости облегчают наш непростой выбор, когда делятся своими стильными снимками. Меган Фокс также удивила фолловеров новой публикацией. Звезда показала яркий тыквенный маникюр, который идеально вписывается в контекст Дня влюбленных 2022 и немного разбавляет серые зимние будни.

Также знаменитость приятно удивила стильным сдержанным луком, состоящим из серых брюк ровного кроя и такого же цвета водолазке без рукавов. Завершила образ красотка гиацинтовыми лодочками и мини-сумкой.

Реклама

Меган Фокс сделала новый маникюр, и этот дизайн можно повторить на День святого Валентина 2022
Меган Фокс сделала новый маникюр, и этот дизайн можно повторить на День святого Валентина 2022 / Фото: instagram.com/meganfox

Также смотрите: глазирование волос – новый бьюти-тренд, который станет фишкой вашего образа на 14 февраля

Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как сделать идеальное селфи
Узнать!
Женские истории
Невероятные победы над болезнью
Не сдавайся!
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
Doodle Сегодня
28 января. Иван Плющ. Ровно 30 лет назад Верховная Рада с подачи своего председателя утвердила Государственный Флаг Украины из двух полос: верхняя – синего цвета, нижняя – желтого…
История дня - за минуту
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Тратим 1000 Зеленского
Выбираем книгу месяца
Буду читать
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Здорово
Проверь индекс массы тела
Рассчитать
Ваш ИМТ
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
24 — 30 января
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять