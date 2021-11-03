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Леди Гага снялась обнаженной сразу для двух обложек Vogue (фото)

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
3 ноября, 10:20
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Голливудская звезда поразила новыми фотосессиями в преддверии выхода самого долгожданного фильма года – "Дом GUCCI". Смотрите невероятно красивые снимки
Леди Гага в откровенной фотосессии для итальянского и британского Vogue
Леди Гага в откровенной фотосессии для итальянского и британского Vogue / Фото: Vogue

Леди Гага стала главной героиней сразу двух изданий Vogue. Актриса и певица снялась для обложек британского и итальянского Vogue, которые выйдут в разные месяцы.

Так, для декабрьского номера British Vogue артистку снял легендарный модный фотограф Стивен Мейзел. Стилистом выступил сам главный редактор издания Эдвард Эннинфул. Эксцентричность певицы Эдвард подчеркнул с помощью итальянского люксового бренда Schiaparelli.

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Леди Гага позировала в черном вечернем платье с глубоким вырезом, украшенном "крыльями" из металлизированной тафты и с ярко-синими волосами. Также в съемке для журнала певица снялась в откровенных и экстравагантных образах.

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Леди Гага в откровенной фотосессии для британского Vogue
Леди Гага в откровенной фотосессии для британского Vogue / Фото: Vogue

Леди Гага в фотосессии для британского Vogue
Леди Гага в фотосессии для британского Vogue / Фото: Vogue

Леди Гага в фотосессии для британского Vogue
Леди Гага в фотосессии для британского Vogue / Фото: Vogue

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Леди Гага в фотосессии для британского Vogue
Леди Гага в фотосессии для британского Vogue / Фото: Vogue

Итальянские коллеги в ноябрьском номере Vogue сделали ставку на 1960-е и создали съемку с актрисой в этом стиле.

Звезду запечатлели в кутюрном розовом образе от Valentino, созданном креативным директором бренда Пьерпаоло Пиччолли.

Леди Гага в фотосессии для итальянского и британского Vogue
Леди Гага в фотосессии для итальянского и британского Vogue / Фото: Vogue

Леди Гага в фотосессии для итальянского и британского Vogue
Леди Гага в фотосессии для итальянского и британского Vogue / Фото: Vogue

Новые съемки Леди Гаги вышли накануне премьеры одного из самых обсуждаемых фильмов года "Дом GUCCI", где она сыграла главную роль.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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