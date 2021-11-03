Леди Гага снялась обнаженной сразу для двух обложек Vogue (фото)

Леди Гага стала главной героиней сразу двух изданий Vogue. Актриса и певица снялась для обложек британского и итальянского Vogue, которые выйдут в разные месяцы.
Так, для декабрьского номера British Vogue артистку снял легендарный модный фотограф Стивен Мейзел. Стилистом выступил сам главный редактор издания Эдвард Эннинфул. Эксцентричность певицы Эдвард подчеркнул с помощью итальянского люксового бренда Schiaparelli.
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Леди Гага позировала в черном вечернем платье с глубоким вырезом, украшенном "крыльями" из металлизированной тафты и с ярко-синими волосами. Также в съемке для журнала певица снялась в откровенных и экстравагантных образах.
Итальянские коллеги в ноябрьском номере Vogue сделали ставку на 1960-е и создали съемку с актрисой в этом стиле.
Звезду запечатлели в кутюрном розовом образе от Valentino, созданном креативным директором бренда Пьерпаоло Пиччолли.
Новые съемки Леди Гаги вышли накануне премьеры одного из самых обсуждаемых фильмов года "Дом GUCCI", где она сыграла главную роль.
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