Леді Гага знялася оголеною одразу для двох обкладинок Vogue (фото)

Голлівудська зірка вразила новими фотосесіями напередодні виходу довгоочікуваного фільму року – "Дім GUCCI". Дивіться надзвичайно красиві знімки

Леді Гага у відвертій фотосесії для італійського та британського Vogue / Фото: Vogue

Леді Гага стала головною героїнею одразу двох видань Vogue. Актриса та співачка знялася для обкладинок британського та італійського Vogue, які вийдуть у різні місяці.

Так, для грудневого номера British Vogue артистку зняв легендарний модний фотограф Стівен Мейзел. Стилістом виступив сам головний редактор видання Едвард Еннінфул. Ексцентричність співачки Едвард підкреслив за допомогою італійського люксового бренду Schiaparelli.

Реклама

Леді Гага позувала у чорній вечірній сукні з глибоким вирізом, прикрашеному "крилами" з металізованої тафти та з яскраво-синім волоссям. Також у зйомці для журналу співачка знялася у відвертих та екстравагантних образах.

Реклама

Леді Гага у відвертій фотосесії для британського Vogue / Фото: Vogue

Леді Гага у фотосесії для британського Vogue / Фото: Vogue

Леді Гага у фотосесії для британського Vogue / Фото: Vogue

Реклама

Леді Гага у фотосесії для британського Vogue / Фото: Vogue

Італійські колеги у листопадовому номері Vogue зробили ставку на 1960-ті та створили зйомку з актрисою у цьому стилі.

Зірку зняли у кутюрному рожевому образі від Valentino, створеному креативним директором бренду П'єрпаоло Піччоллі.

Леді Гага у фотосесії для італійського та британського Vogue / Фото: Vogue

Леді Гага у фотосесії для італійського та британського Vogue / Фото: Vogue

Нові зйомки Леді Гагі вийшли напередодні прем'єри одного з найбільших обговорюваних фільмів року "Будинок GUCCI", де вона зіграла головну роль.

Читайте також: