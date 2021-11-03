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СЬОГОДНІ Life Статті про стиль

Леді Гага знялася оголеною одразу для двох обкладинок Vogue (фото)

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні
3 листопада, 10:20
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Голлівудська зірка вразила новими фотосесіями напередодні виходу довгоочікуваного фільму року – "Дім GUCCI". Дивіться надзвичайно красиві знімки
Леді Гага у відвертій фотосесії для італійського та британського Vogue
Леді Гага у відвертій фотосесії для італійського та британського Vogue / Фото: Vogue

Леді Гага стала головною героїнею одразу двох видань Vogue. Актриса та співачка знялася для обкладинок британського та італійського Vogue, які вийдуть у різні місяці.

Так, для грудневого номера British Vogue артистку зняв легендарний модний фотограф Стівен Мейзел. Стилістом виступив сам головний редактор видання Едвард Еннінфул. Ексцентричність співачки Едвард підкреслив за допомогою італійського люксового бренду Schiaparelli.

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Леді Гага позувала у чорній вечірній сукні з глибоким вирізом, прикрашеному "крилами" з металізованої тафти та з яскраво-синім волоссям. Також у зйомці для журналу співачка знялася у відвертих та екстравагантних образах.

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Леді Гага у відвертій фотосесії для британського Vogue
Леді Гага у відвертій фотосесії для британського Vogue / Фото: Vogue

Леді Гага у фотосесії для британського Vogue
Леді Гага у фотосесії для британського Vogue / Фото: Vogue

Леді Гага у фотосесії для британського Vogue
Леді Гага у фотосесії для британського Vogue / Фото: Vogue

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Леді Гага у фотосесії для британського Vogue
Леді Гага у фотосесії для британського Vogue / Фото: Vogue

Італійські колеги у листопадовому номері Vogue зробили ставку на 1960-ті та створили зйомку з актрисою у цьому стилі.

Зірку зняли у кутюрному рожевому образі від Valentino, створеному креативним директором бренду П'єрпаоло Піччоллі.

Леді Гага у фотосесії для італійського та британського Vogue
Леді Гага у фотосесії для італійського та британського Vogue / Фото: Vogue

Леді Гага у фотосесії для італійського та британського Vogue
Леді Гага у фотосесії для італійського та британського Vogue / Фото: Vogue

Нові зйомки Леді Гагі вийшли напередодні прем'єри одного з найбільших обговорюваних фільмів року "Будинок GUCCI", де вона зіграла головну роль.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Керівник проєкту "Life" Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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