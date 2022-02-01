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Лаконичность, стиль и идеальный пресс: дочь принцессы Монако снялась в новой фотосессии

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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1 февраля, 15:20
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Шарлотта Казираги дала интервью Harper's Bazaar и ошеломила черно-белыми снимками в футболке и топлес
Шарлотта снялась для февральского номера Harper's Bazaar
Шарлотта снялась для февральского номера Harper's Bazaar / Фото: instagram.com/dailycharlottecasiraghi/

Неделю назад мы обсуждали фотосессию самого красивого принца Датского Николая для Vogue, а сегодня поговорим о стильной сьемке Шарлотты Казираги для Harper's Bazaar.

35-летняя монакская журналистка и бизнесвумен, одиннадцатая в очереди на трон Монако, снялась для февральского номера известного глянца в сдержанных, но эффектных образах от Chanel. Шарлотта является послом и официальным представителем бренда.

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Шарлотта снялась для февральского номера Harper's Bazaar
Шарлотта снялась для февральского номера Harper's Bazaar / Фото: instagram.com/dailycharlottecasiraghi/

Шарлотта, регулярно опровергающая слухи о беременности, наконец-то имела возможность поставить их на паузу, демонстрируя ультра плоский живот. Казираги была одета в белую футболку, пальто из коллекции Chanel весна-лето 2022 Ready-to-Wear, а в ушах красовались серьги Chanel.

Шарлотта снялась для февральского номера Harper's Bazaar
Шарлотта снялась для февральского номера Harper's Bazaar / Фото: instagram.com/dailycharlottecasiraghi/

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Шарлотта снялась для февральского номера Harper's Bazaar
Шарлотта снялась для февральского номера Harper's Bazaar / Фото: instagram.com/dailycharlottecasiraghi/

Некоторые снимки из новой фотосессии Шарлотта Казираги опубликовала в своем Instagram.

Шарлотта снялась для февральского номера Harper's Bazaar
Шарлотта снялась для февральского номера Harper's Bazaar / Фото: instagram.com/dailycharlottecasiraghi/

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Шарлотта снялась для февральского номера Harper's Bazaar
Шарлотта снялась для февральского номера Harper's Bazaar / Фото: instagram.com/dailycharlottecasiraghi/

Шарлотта снялась для февральского номера Harper's Bazaar
Шарлотта снялась для февральского номера Harper's Bazaar / Фото: instagram.com/dailycharlottecasiraghi/

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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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