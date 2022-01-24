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Самый красивый принц Датский Николай снялся для Vogue (фото)

Елена Мело Тсина Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня
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24 января, 13:20
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Молодой монарх позировал в элегантных образах Dior, а также дал откровенное интервью о семье и моделинге
Принц Николай Датский снялся для издания Vogue
Принц Николай Датский снялся для издания Vogue / Фото: Vogue

На днях мы показывали, как одевались мужчины на Неделе моды в Милане. А теперь обсудим стиль еще одного красавца: принц Николай Датский снялся в красивой фотосессии для Vogue.

Принц Николай Датский с первого появления на публике стал звездой: красивая модельная внешность будто создана для экранов, глянцевых обложек и подиумов. Собственно, этим молодой монарх и занимается в свободное от должностных обязанностей время.

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22-летний граф Монпеза сын принца Йоакима, графа Монпеза и Александры, графини Фредериксборгской снялся для Vogue. На стильных фото знаменитость позирует у нескольких ярких луках, идеально гармонирующих с его эффектной внешностью. Немногие люди рождаются принцами и мало кого приглашают позировать для Dior, поэтому Николай стал первым принцем, позирующем в одежде бренда.

Принц Николай Датский снялся для издания Vogue в образах от Dior
Принц Николай Датский снялся для издания Vogue в образах от Dior

Также в интервью изданию Николай рассказал, как ухаживает за собой:

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В основном, я просто принимаю душ.

– скромно сказал Николай, пожав плечами.

Принц Николай Датский снялся для издания Vogue в образах от Dior
Принц Николай Датский снялся для издания Vogue в образах от Dior / Фото: Vogue


Наследнику престола не привыкать к славе и камерам. В качестве модели он дебютировал на показе Burberry осень-зима 2018 года в рубашке с обновленной версией культовой клетки бренда и шерстяном пальто.

Я очень нервничал, хотя привык к прессе и камерам... всю жизнь я публичная фигура.

Принц Николай Датский снялся для издания Vogue в образах от Dior
Принц Николай Датский снялся для издания Vogue в образах от Dior / Фото: Vogue

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Принц Датский открыл первый показ Dior Men, художественным руководителем которого стал Ким Джонс. Для Николая это стало переломным моментом в карьере, закрепив его в ряду выдающихся мужчин-моделей, вне зависимости от того, были ли они членами королевской семьи или нет.

Это действительно то, с чего началась моя карьера. Я был настолько привилегирован, что мог открывать и закрывать шоу. После этого я действительно получил много внимания.

– говорит он.

Принц Николай Датский снялся для издания Vogue в образах от Dior
Принц Николай Датский снялся для издания Vogue в образах от Dior / Фото: Vogue

Принц также рассказал, как в его семье отнеслись к модельной карьере молодого монарха:

Никто не был против. Конечно, я должен был объясниться — я должен был бы делать это со всем, что я делаю. Если у меня была новая работа в какой-либо отрасли или когда я поступал в университет, я должен был объяснить это и своей семье. Не в плохом смысле или что-то в этом роде.

Принц Николай Датский снялся для издания Vogue в образах от Dior
Принц Николай Датский снялся для издания Vogue в образах от Dior / Фото: Vogue

Помимо модельного бизнеса, Николай учится в Копенгагенской бизнес-школе. Сейчас он на обучении в Париже.

Принц Николай Датский снялся для издания Vogue в образах от Dior
Принц Николай Датский снялся для издания Vogue в образах от Dior / Фото: Vogue

Больше фото из новой фотосессии смотрите в галерее.

Принц Николай Датский снялся для издания Vogue в образах от Dior
Принц Николай Датский снялся для издания Vogue в образах от Dior
Принц Николай Датский снялся для издания Vogue в образах от Dior
Принц Николай Датский снялся для издания Vogue в образах от Dior
Принц Николай Датский снялся для издания Vogue в образах от Dior
Принц Николай Датский снялся для издания Vogue в образах от Dior
Принц Николай Датский снялся для издания Vogue в образах от Dior
Принц Николай Датский снялся для издания Vogue в образах от Dior
Принц Николай Датский снялся для издания Vogue в образах от Dior
Принц Николай Датский снялся для издания Vogue в образах от Dior
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Елена Мело Тсина
Елена Мело Тсина Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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