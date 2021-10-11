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Как прошло самое модное событие года Kyiv Art & Fashion Days

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня
11 октября, 18:44
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Цель проекта – утвердить Киев в статусе восточно-европейской культурной столицы, хаба, где мода, музыка, фотография и перфоманс взаимодействуют друг с другом
Самые яркие гости и показы Kyiv Art & Fashion Days
Самые яркие гости и показы Kyiv Art & Fashion Days / Фото: пресс-служба

В Киеве завершилось самое модное событие осени – фестиваль современного искусства и модыKyiv Art & Fashion Days. Проект организовала основательница Недели моды в Грузии Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi София Чкония.

За четыре дня показов, перформансов и презентаций на платформе свои проекты показали 11 украинских и иностранных дизайнеров. Посетили мероприятие более 30 гостей со всего мира.

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Первыми участниками фестиваля стали бренды GUDU, ARTEMKLIMCHUK, Lake Studio, BOBKOVA, Situationist, фотографы Davit Giorgadze, Julie Poly, арт-коллектив Fungus, Tomas Auksas, Levchenya и другие представители искусства и моды.

Kyiv Art & Fashion Days – масштабный и долгосрочный проект, который в перспективе станет платформой, объединяющей дизайнеров, представителей медиа, художников, культурных институтов не только Украины, но и других стран. На мой взгляд, у таких творческих коллабораций есть реальный потенциал формировать новый культурный язык и транслировать ценности Украины и стран Восточной Европы на глобальном уровне. Для этого уже в первом "издании" проекта мы пригласили представителей ведущей международной прессы, культурных и общественных деятелей приехать в Киев и увидеть все своими глазами – комментирует София Чкония.

Одним из первых, кто представил свою весенне-летнюю коллекцию в рамках Kyiv Art & Fashion Days стал бренд GUDU. Дизайнер Лаша Мдинарадзе впервые не скрывать лица моделей, а подчеркнул их индивидуальность.

GUDU SS 2022 / Фото: пресс-служба
GUDU SS 2022 / Фото: пресс-служба
GUDU SS 2022 / Фото: пресс-служба
GUDU SS 2022 / Фото: пресс-служба
GUDU SS 2022 / Фото: пресс-служба
GUDU SS 2022 / Фото: пресс-служба
GUDU SS 2022 / Фото: пресс-служба
GUDU SS 2022 / Фото: пресс-служба
GUDU SS 2022 / Фото: пресс-служба
GUDU SS 2022 / Фото: пресс-служба
GUDU SS 2022 / Фото: пресс-служба
GUDU SS 2022 / Фото: пресс-служба
GUDU SS 2022 / Фото: пресс-служба
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На саму коллекцию повлияло творчество Казимира Малевича: принты и использование пэтчворка. Ключевая тема показа – улица с ее одновременным хаосом и порядком, серостью и разнообразием. Все это представлено винтажным денимом, с котором бренд работает впервые, практичными силуэтами и миксом цветов и фактур.

Lake Studio показали коллекцию под названием THE CELL, идеей которой стала ассоциация гармонии, когда клетки тела человека вибрируют на одной частоте с клетками природы. Главные вещи коллекции — расслабленные оверсайз-пиджаки, костюмы с юбками-миди, асимметричные топы на одно плечо и платья-бюстье. Впервые у бренда появляется твид цвета крема канноли с тонкой люрексовой нитью.

Lake Studio SS 2022
Lake Studio SS 2022 / Фото: пресс-служба

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Коллекция была представлена в Киевской Мастерской Театрального Искусства "Сузiр’я". Специальным гостем презентации стали Dakh Daughters Band.

Презентация Dakh Daughters Band
Презентация Dakh Daughters Band / Фото: пресс-служба

Новая коллекция BOBKOVA SS 2022 — о джазе глазами молодых, талантливых художников. Она создана в коллаборации с Radio JAZZ и арт-платформой SPILNE. Так, принты для коллекции были вдохновлены джазовыми импровизациями. Над ними работала художница Notuko.

Цветовая гамма коллекции заметно отличается от предыдущих обилием цвета: белый, молочный и черный дополнены большим количеством ярких оттенков голубого, синего, оранжевого и терракотового, а также зеленого, хаки, охры и песочного.

BOBKOVA SS 2022
BOBKOVA SS 2022
BOBKOVA SS 2022
BOBKOVA SS 2022
BOBKOVA SS 2022
BOBKOVA SS 2022
BOBKOVA SS 2022
BOBKOVA SS 2022
BOBKOVA SS 2022
BOBKOVA SS 2022
BOBKOVA SS 2022
BOBKOVA SS 2022
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В коллекцию вошли: брючные костюмы из льна в тонкую полоску, жакеты-рубашки, халаты-жакеты и рубашки-платья, платья-кимоно, платья-пончо, платья-комбинации из хлопка, шелка и трикотажа А-образного силуэта, комбинезоны, джемперы, боди, вязаные платья и топы.

ARTEMKLIMCHUK показал коллекцию под названием Escape. Как следует из названия, главной темой стали моменты душевного спокойствия, когда человек остается один на один с собой.

ARTEMKLIMCHUK SS 2022
ARTEMKLIMCHUK SS 2022
ARTEMKLIMCHUK SS 2022
ARTEMKLIMCHUK SS 2022
ARTEMKLIMCHUK SS 2022
ARTEMKLIMCHUK SS 2022
ARTEMKLIMCHUK SS 2022
ARTEMKLIMCHUK SS 2022
ARTEMKLIMCHUK SS 2022
ARTEMKLIMCHUK SS 2022
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Для оформления презентации были использованы картины художницы Юлии Моховиковой.

Среди гостей на мероприятии были замечены: Алина Паш, Тина Сизонова, Олимпия Вайтмусташ, Алина Френдий, Катя Любчик и многие другие.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life" Сегодня

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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