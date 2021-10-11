Як пройшла наймодніша подія року Kyiv Art & Fashion Days

Мета проєкту – затвердити Київ в статусі східно-європейської культурної столиці, хаба, де мода, музика, фотографія і перфоманс взаємодіють один з одним

Найяскравіші гості і покази Kyiv Art & Fashion Days / Фото: пресслужба

У Києві завершилася наймодніша подія осені – фестиваль сучасного мистецтва і моди Kyiv Art & Fashion Days. Проект організувала засновниця Тижня моди в Грузії Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi Софія Чконія.

За чотири дні показів, перформансів і презентацій на платформі свої проєкти показали 11 українських і іноземних дизайнерів. Відвідали захід понад 30 гостей з усього світу.

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Першими учасниками фестивалю стали бренди GUDU, ARTEMKLIMCHUK, Lake Studio, BOBKOVA, Situationist, фотографи Davit Giorgadze, Julie Poly, арт-колектив Fungus, Tomas Auksas, Levchenya та інші представники мистецтва і моди.

Kyiv Art & Fashion Days – масштабний і довгостроковий проєкт, який в перспективі стане платформою, яка об'єднує дизайнерів, представників медіа, художників, культурні інституції не тільки України, а й інших країн. На мій погляд, у таких творчих колаборацій є реальний потенціал формувати нову культурну мову і транслювати цінності України і країн Східної Європи на глобальному рівні. Для цього вже в першому "виданні" проєкту ми запросили представників провідної міжнародної преси, культурних і громадських діячів приїхати до Києва і побачити все своїми очима – коментує Софія Чконія.

Одним з перших, хто представив свою весняно-літню колекцію в рамках Kyiv Art & Fashion Days став бренд GUDU. Дизайнер Лаша Мдінарадзе вперше не приховував обличчя моделей, а підкреслив їх індивідуальність.

GUDU SS 2022 / Фото: пресслужба GUDU SS 2022 / Фото: пресслужба GUDU SS 2022 / Фото: пресслужба GUDU SS 2022 / Фото: пресслужба GUDU SS 2022 / Фото: пресслужба GUDU SS 2022 / Фото: пресслужба GUDU SS 2022 / Фото: пресслужба GUDU SS 2022 / Фото: пресслужба GUDU SS 2022 / Фото: пресслужба GUDU SS 2022 / Фото: пресслужба GUDU SS 2022 / Фото: пресслужба GUDU SS 2022 / Фото: пресслужба GUDU SS 2022 / Фото: пресслужба 1 /13

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На саму колекцію вплинула творчість Казимира Малевича: принти і використання петчворк. Ключова тема показу – вулиця з її одночасним хаосом і порядком, сірістю і різноманітністю. Все це представлено вінтажним денімом, з яким бренд працює вперше, практичними силуетами і міксом кольорів та фактур.

Lake Studio показали колекцію під назвою THE CELL, ідеєю якої стала асоціація гармонії, коли клітини тіла людини вібрують на одній частоті з клітинами природи. Головні речі колекції – розслаблені оверсайз-піджаки, костюми зі спідницями-міді, асиметричні топи на одне плече і сукні-бюстьє. Вперше у бренду з'являється твід кремового кольору каннолі з тонкої люрексової нитки.

Lake Studio SS 2022 / Фото: пресслужба

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Колекція була представлена в Київській Майстерні Театрального Мистецтва "Сузір'я". Спеціальним гостем презентації стали Dakh Daughters Band.

Презентація Dakh Daughters Band / Фото: пресслужба

Нова колекція BOBKOVA SS 2022 – про джаз очима молодих, талановитих художників. Вона створена в колаборації з Radio JAZZ і арт-платформою SPILNE. Так, принти для колекції були натхненні джазовими імпровізаціями. Над ними працювала художниця Notuko.

Кольорова гама колекції помітно відрізняється від попередніх великою кількістю кольору: білий, молочний та чорний доповнені великою кількістю яскравих відтінків блакитного, синього, оранжевого і теракотового, а також зеленого, хакі, охри і пісочного.

BOBKOVA SS 2022 BOBKOVA SS 2022 BOBKOVA SS 2022 BOBKOVA SS 2022 BOBKOVA SS 2022 BOBKOVA SS 2022 BOBKOVA SS 2022 BOBKOVA SS 2022 BOBKOVA SS 2022 BOBKOVA SS 2022 BOBKOVA SS 2022 BOBKOVA SS 2022 1 /12

До колекції увійшли: брючні костюми з льону в тонку смужку, жакети-сорочки, халати-жакети і сорочки-сукні, сукні-кімоно, сукні-пончо, сукні-комбінації з бавовни, шовку і трикотажу А-образного силуету, комбінезони, джемпери, боді, в'язані сукні і топи.

ARTEMKLIMCHUK показав колекцію під назвою Escape. Як випливає з назви, головною темою стали моменти душевного спокою, коли людина залишається один на один з собою.

ARTEMKLIMCHUK SS 2022 ARTEMKLIMCHUK SS 2022 ARTEMKLIMCHUK SS 2022 ARTEMKLIMCHUK SS 2022 ARTEMKLIMCHUK SS 2022 ARTEMKLIMCHUK SS 2022 ARTEMKLIMCHUK SS 2022 ARTEMKLIMCHUK SS 2022 ARTEMKLIMCHUK SS 2022 ARTEMKLIMCHUK SS 2022 1 /10

Для оформлення презентації були використані картини художниці Юлії Моховикової.

Серед гостей на заході були помічені: Аліна Паш, Тіна Сизонова, Олімпія Вайтмусташ, Аліна Френдій, Катя Любчик та багато інших.

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