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В Киеве состоится фестиваль искусства и моды Kyiv Art & Fashion Days. Рассказываем, что о нем известно

Юлия Ткачук Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"
4 октября, 09:30
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С 7 по 10 октября в Киеве впервые пройдет фестиваль современного искусства, моды и культурных коллабораций Kyiv Art & Fashion Days, идеологом которого стала София Чкония
/ Фото: GUDU

Основательница Недели моды в Грузии Mercedes-Benz Fashion Week Tbilisi София Чкония представит многофункциональную платформу для продвижения и обмена творческих и вдохновляющих идей.

Моя цель – сделать Киев центром искусства и моды, в который будут приезжать со всего мира как участники фестиваля, так и гости, представители зарубежных СМИ, культурные организации, известные люди, чтобы обмениваться идеями и вместе работать над их реализацией. Для меня, как для иностранки, Киев – однозначно город будущего

– рассказала София Vogue о платформе.

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Проект направлен на повышение осведомленности в Украине и увеличение глобального присутствия местных индустрий моды и искусства. Kyiv Art & Fashion Days – это место встречи дизайнеров, креативщиков, СМИ, байеров и культурных учреждений, которые играют ключевую роль в объединении моды и искусства под одной крышей.

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Фестиваль станет некой платформой, которая предоставит украинским креативщикам место для прямого общения со СМИ и покупателями.

На мой взгляд, такое творческое сотрудничество имеет реальный потенциал для формирования нового культурного языка и трансляции ценностей Украины и стран Восточной Европы на глобальном уровне. Для этого уже в первой "редакции" проекта мы пригласили представителей ведущих мировых СМИ, культурных и общественных деятелей приехать в Киев и увидеть все своими глазами"

- комментирует Чкония.

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Так, уже известно, что на событие приедут редакционный директор журнала Paper Микки Бордман и фотограф Адам Кац Синдинг.

Первыми участниками киевского фестиваля станут бренды GUDU, ARTEMKLIMCHUK, Lake Studio, Bobkova, Situationist, фотографы Davit Giorgadze, Julie Poly, арт-коллектив Fungus.

Так, дизайнеры представят свои новые коллекции, а Fungus проведут Antifashion выставку-коллаборацию, которая будет отражать влияние квир-культуры на индустрию моды и то, как мода иногда поглощает квир-культуру.

Полный список участников, а также расписание фестиваля, в который войдут перформансы, панельные дискуссии, презентации и показы, будут объявлены в ближайшее время.

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Юлия Ткачук
Юлия Ткачук Руководитель проекта "Life"

Работаю в СМИ 10 лет. Была fashion и бьюти-редактором глянцевого издания JOY, журналов «Лиза», «Добрые советы», а также выпускающим редактором сайта L’Officiel-Украина. Занималась развитием контента корпоративных изданий, проводила fashion-съемки со звездами и украинскими дизайнерами. Пишу о моде, культуре, кино и знаменитостях. С августа 2021 года присоединилась к команде Segodnya.ua.

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