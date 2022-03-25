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Красиво и достойно: дизайн-бюро показали проект временного поселка для украинских переселенцев

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25 марта, 17:46
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Как будет выглядеть жилье для украинских переселенцев – смотрите фото проекта
Украинская студия разработала проект временного поселка для переселенцев
Украинская студия разработала проект временного поселка для переселенцев / Фото: instagram.com/balbekbureau/

Месяц войны всех нас безвозвратно поменял. Мы обязательно будем счастливыми, улыбчивыми и беззаботными, но просто не такими, как раньше. Особенно сложно вернуться к жизни, хоть отдаленно напоминающей прежнюю, будет тем, кто потерял близких и крышу над головой. К сожалению, людей никто никогда не сможет вернуть или заменить, но вот обеспечить украинцев достойным местом проживания можно, что и предлагает украинская команда архитекторов.

Киевская архитектурная студия Balbek Bureau разработала проект модульного поселка, который мог бы на время стать домом для украинцев, сбежавших от обстрелов и войны. Разработчики плана рассказали, что их целью есть обеспечить семьи достойным местом проживания, чтобы они чувствовали себя людьми в первую очередь, а не беженцами.

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Свой модульный поселок компания Balbek Bureau назвала Re: Ukraine. А перед тем как представить его на всеобщее обозрение, команда проанализировала поселения для беженцев, функционирующих в разных уголках мира.

Украинская студия разработала проект временного поселка для переселенцев
Украинская студия разработала проект временного поселка для переселенцев / Фото: instagram.com/balbekbureau/

Украинская студия разработала проект временного поселка для переселенцев
Украинская студия разработала проект временного поселка для переселенцев / Фото: instagram.com/balbekbureau/

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Украинская студия разработала проект временного поселка для переселенцев
Украинская студия разработала проект временного поселка для переселенцев / Фото: instagram.com/balbekbureau/

Украинская студия разработала проект временного поселка для переселенцев
Украинская студия разработала проект временного поселка для переселенцев / Фото: instagram.com/balbekbureau/

Украинская студия разработала проект временного поселка для переселенцев
Украинская студия разработала проект временного поселка для переселенцев / Фото: instagram.com/balbekbureau/

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Также смотрите: работа, гранты и другие возможности для украинских художников и деятелей культуры во время войны.

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