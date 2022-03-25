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Эстетика войны: как выглядели украинки до и после вторжения – 10 Insta-фото

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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25 марта, 12:23
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В 10 фото почувствуете боль, которую пережил каждый украинец
Как изменилась жизнь украинок после вторжения
Как изменилась жизнь украинок после вторжения / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня первый день второго месяца войны в Украине. За период военного положения украинцы привыкли к самому худшему. Они привыкли к войне! Научились добегать в укрытие за 30 секунд, просыпаться от звуков бомбардировки, прощаться с родными перед сном, как в последний раз и плакать, читая новости в другой стране о войне.

Мы покажем, как изменилась жизнь 10 украинок до и после "специальной операции" Путина. Сегодня их лук без каблуков и дорогих платьев на фото в Instagram, а макияж без теней, а с заплаканными глазами. Объединяет их одно – вера в победу Украины!

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Украинская певица Джамала
Украинская певица Джамала / Фото: Инстаграм

Блогер Елизавета Гацко
Блогер Елизавета Гацко / Фото: Инстаграм

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Блогер Ирина Пистрюга
Блогер Ирина Пистрюга / Фото: Инстаграм

Блогер Даша Харченко
Блогер Даша Харченко / Фото: Инстаграм

/ Фото: Инстаграм

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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